Santiago Beltrán salvó a Martínez Quarta: el insólito penal que causó el defensor de River que el arquero contuvo

Luego de un primer tiempo chato y sin grandes acciones de ambos equipos en el compromiso de la Copa Sudamericana, el complemento empezó de manera frenética en Brasil. En la acción inicial de la segunda etapa, Red Bull Bragantino tuvo un penal a favor por una acción infantil de Lucas Martínez Quarta.

El capitán de River tuvo un pique a favor cerca de su área, pero la perdió ante la presión de Isidro Pitta. Para evitar el mano a mano, arremetió contra el delantero con un empujón y Wilmar Roldán sancionó la pena máxima.

¡INSÓLITO LO DEL CHINO! Martínez Quarta perdió la pelota luego de un pique y le terminó cometiendo penal al paraguayo Pitta en el comienzo del ST.



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Desde los doce pasos, el volante de Bragantino, Eduardo Sasha, ejecutó de mala manera y vistió de héroe a Santiago Beltrán, quien atajó el penal que fue a la zona media del arco.

¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



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Roldán, el colegiado del compromiso en el estadio de RB Bragantino, revisó mediante el VAR la acción por una posible tarjeta roja, debido a que Martínez Quarta no tuvo intención de disputar la pelota en la falta. Sin embargo, no cambió de decisión y sostuvo la amonestación junto al penal en el inicio del segundo tiempo.

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Tras el errado de Eduardo Sasha desde los doce pasos, el partido continuó 0 a 0 y tuvo otra dinámica. Incluso, seis minutos más tarde, Bragantino se quedó con uno menos por la expulsión de Alix Vinicius, producto de una patada a Giuliano Galoppo.

La tabla del grupo de River