Cambio reglamentario: el anuncio de Conmebol que podría condicionar a los argentinos en la Libertadores y la Sudamericana

El ente regulador informó una drástica modificación a partir de los cuartos de final de las competiciones internacionales.

Por Nahuel De Hoz

© GettyEl árbitro Andrés Rojas revisando una jugada vía VAR, que cambiará su funcionamiento.

Luego de que se completaron los cruces por los octavos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana y ya se saben los equipos que clasificaron a las siguientes instancias, la CONMEBOL tomó una drástica decisión de cara a los próximos compromisos definitorios. En un intento de mayor transparencia, se resolvió que un contundente cambio en el funcionamiento del VAR.

Según explicó el propio ente regulador a través de un comunicado que publicaron en las redes sociales y a través del sitio oficial, se trata de “una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación”. Por ese motivo, vamos a repasar qué cambia en la utilización de la reconocida herramienta de tecnología.

Lo cierto es que CONMEBOL anunció que a partir de cuartos de final los árbitros comunicarán las decisiones del VAR. Es decir, cada vez que se decida la sanción de una jugada mediante el uso del Video Assistant Referee, el colegiado lo comunicará de manera pública. Así las cosas, se busca que las protestas se reduzcan fuertemente al brindar la información desde un principio.

Leodan Gonzalez, árbitro de CONMEBOL mientras escucha las indicaciones vía VAR. (Getty Images)

De esta forma, todos los jugadores se enterarán al mismo tiempo de la decisión del juez, al igual que ocurrirá con los futbolistas suplentes, el cuerpo técnico y los hinchas que asistan al estadio. No solo eso, sino que también lo escucharán los simpatizantes que estén observando el encuentro a través de las transmisiones correspondientes, porque se oirá con notable claridad.

Para tomar mayor dimensión de esta determinación, a partir de ahora ocurrirá exactamente lo mismo que en el fútbol argentino. Luego de cada revisión de los árbitros en la cabina del VAR, regresará al campo de juego y se tomará los segundos correspondientes para informar a todos los presentes cuál es la sanción que se llevará a cabo en los segundos siguientes.

Cabe destacar que ya hubo un precedente de Conmebol, por lo que no será la primera vez que sucede en el ámbito internacional. Es que durante la Recopa Sudamericana 2024 entre Racing y Botafogo, se realizó una prueba piloto que funcionó con éxito. Por ese motivo, el ente determinó que las tres instancias decisivas se disputarán bajo esta nueva normativa.

Los equipos argentinos que están condicionados

Copa Libertadores 2025

  • River
  • Racing
  • Vélez
  • Estudiantes de La Plata

Copa Sudamericana 2025

  • Lanús
  • Independiente*
Cabe destacar que Independiente todavía aguarda el descargo de Conmebol para conocer la resolución tras los incidentes ocurridos en el encuentro ante Universidad de Chile.

