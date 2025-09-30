A horas de enfrentar a River por Copa Argentina, la firme decisión que tomó Racing con un referente

Este jueves, a las 18:00 y en la ciudad de Rosario, Racing enfrentará a River por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde los dirigidos por Gustavo Costas se reencontrarán con Maximiliano Salas luego de lo que fue su polémica salida a mitad de año.

Tras lo que fue el empate en el clásico frente a Independiente, el plantel retomó los entrenamientos con la mente puesta en el Millonario, pero además se definió el futuro de Luciano Vietto, a quien este martes 30 de septiembre se le venció la cláusula de renovación automática, siempre y cuando ambas partes estuvieran de acuerdo.

Si bien el delantero con pasado en Atlético de Madrid desea seguir en el club, donde posee contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, los directivos le indicaron que no ejecutarán la misma. Sin embargo, no es que se niegan a su continuidad en la Academia, sino que debido a la cantidad de lesiones que sufrió, tanto musculares como la sacroilitis que tuvo en la última pretemporada, buscan firmarle un vínculo con una reducción salarial.

Por el momento, todavía no hubo conversaciones con la representación del cordobés de 31 años, pero en las últimos días, Sebastián Saja reveló en Radio La Red que la “intención es que Vietto cumpla el año de contrato que le queda”.

Luciano Vietto, delantero de Racing. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Luciano Vietto no jugaría frente a River

En el último partido de Racing, donde empató frente a Independiente, Luciano Vietto no estuvo ni siquiera entre los suplentes, debido a una sobrecarga en el semimembranoso de la pierna derecha.

Si bien desde el cuerpo técnico lo esperarán hasta último momento, hay muchísimas chances de que el nacido en Balnearía se quede afuera de la convocatoria para el cruce contra el Millonario.

Los números de Luciano Vietto en Racing

Desde que debutó con la camiseta de Racing hasta la actualidad, fueron 106 los partidos que afrontó Luciano Vietto, quien anotó 25 goles y aportó siete asistencias.

