No se vio en TV: “La Roca”, famoso seguridad de River, insultó a los hinchas tras la derrota contra Riestra

River Plate no atraviesa un buen momento. El equipo de Marcelo Gallardo viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores de América tras un global de 2-5 contra Palmeiras en cuartos de final y, este domingo, cayó por 2-1 como local del modesto Deportivo Riestra. Como consecuencia de ello, los hinchas explotaron de forma contundente.

Silbidos, reproches y hasta insultos cayeron desde los cuatro costados. Es que, pese a haber invertido decenas de millones de dólares, el Millonario no encuentra el rumbo y, el próximo jueves, se jugará una auténtica final contra Racing Club para seguir con vida en la Copa Argentina. De quedar eliminado, el panorama se complicará aún más.

En medio de ese panorama, se filtraron imágenes muy polémicas del mencionado partido contra Riestra. Es que, cuando los jugadores de River se retiraban hacia los vestuarios, un grupo de hinchas se manifestó de manera clara, exponiendo un total desacuerdo con la forma en la que el equipo está transitando este momento delicado de la temporada.

Ante esta situación, Diego Moreno, famoso empleado de seguridad del club y más conocido como “La Roca”, no reaccionó de la mejor manera. Por el contrario, tomó la determinación de “defender” a los futbolistas despachándose con insultos hacia los hinchas que estaban furiosos por una inesperada caída contra el Malevo.

“Cerrá el ort… la con… de tu madre”, exteriorizó el empleado de la institución del barrio porteño de Núñez. Esto, como no podía ser de otra manera, no calmó las aguas. Por el contrario, agigantó la bronca de los socios y simpatizantes de River que tuvieron que retirarse hacia sus hogares con un nuevo golpe y un nuevo fracaso.

La mala racha de River

River 1 – 2 Palmeiras (Copa Libertadores)

Atlético Tucumán 2 – 0 River (Torneo Clausura)

Plameiras 3 – 1 River (Copa Libertadores)

River 1 – 2 Deportivo Riestra (Torneo Clausura)

¿Cuándo fue la última vez que River perdió cuatro partidos seguidos?

La última vez que River acumuló cuatro derrotas consecutivas fue en marzo de 2010. La seguidilla comenzó de la peor manera: ante Boca en la Bombonera con un 2 a 0 en contra, luego siguió en el Monumental ante Argentinos Juniors cuando perdió por 1 a 0. El siguiente partido fue contra Lanús en el Sur, también con derrota por la mínima y la última caída fue en Núñez frente a Newell’s, también por 1 a 0.

