El inesperado camino que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El Millonario quedó mal parado en la Tabla Anual, pero aún tiene alternativas para jugar la máxima cita de CONMEBOL.

Por Agustín Vetere

Sebastián Driussi, delantero de River.
© GettySebastián Driussi, delantero de River.

Con el empate sin goles en su visita a Vélez Sarsfield, River Plate cerró este domingo su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2025. La mala racha hizo que los de Marcelo Gallardo perdieran posiciones de cara a los octavos de final y también que se complicaran en la Tabla Anual.

Es que el Millonario ganó apenas 2 de sus últimos 12 compromisos. Por eso, perdió terreno en la lucha por los boletos para la Copa Libertadores 2026. De cara a los Playoffs, los de Núñez se encuentran en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, aunque conservan chances de jugar el máximo evento de CONMEBOL el próximo año.

River se ubica en el cuarto puesto en la Tabla Anual, solo uno detrás del que otorga un lugar para la fase previa de la Libertadores. Por ello, algunas combinaciones en los Playoffs podrían liberar un cupo para que el Millonario acceda a la etapa preliminar del certamen internacional.

Si Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors conquistan el Torneo Clausura, el boleto a la fase previa quedará en manos de River. Pero los de Gallardo tienen la chance de acceder directamente a la fase de grupos, si es que levantan el trofeo de este segundo semestre.

Pero además de estas combinaciones, hay una más que metería a River en la fase previa de la Libertadores. En esta última, de la que poco se habla, Lanús debería imponerse en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y además ganar el Torneo Clasura.

La combinación de esos dos festejos hace que se libere un cupo en la parte alta de la Tabla Anual. Si el Granate solo se impone en uno de los dos torneos, solo liberará su cupo en el acumulado del año, metiéndo al décimo en la fase de grupos de la Sudamericana 2026.

Así está la Tabla Anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663240:162418122
2Boca Juniors (LIBERTADORES)623252:23291886
3Argentinos Juniors (LIBERTADORES – PREVIA)573242:22201697
4River Plate (SUDAMERICANA)533241:241714117
5Racing (SUDAMERICANA)533242:291316511
6Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)523232:191313136
7San Lorenzo (SUDAMERICANA)513227:21613127
8Lanús (SUDAMERICANA)503233:24913118
9Tigre (SUDAMERICANA)493232:25713109
10Huracán493229:26313109
11Barracas Central483238:35312128
12Independiente473237:251212119

DATOS CLAVE

  • River Plate puede acceder a Libertadores 2026 si Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors ganan el Clausura.
  • Marcelo Gallardo puede clasificar a fase de grupos de Libertadores 2026 si ganan el Torneo Clausura.
  • Lanús debe ganar la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y el Torneo Clausura para liberar un cupo a River.
Agustín Vetere
Agustín Vetere

