Como era de suponerse, el Palmeiras vs. River por los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025 en el Allianz Parque fue muy caliente. Tanto de un lado como del otro lo disputaron con los dientes apretados, por lo que la fricción y los roces entre los protagonistas fueron los principales protagonistas en una noche que terminó 3 a 1 a favor del conjunto de Abel Ferreira (5 a 2 en el global).

Por estas características, el que también tuvo un papel preponderante fue Andrés Matonte, árbitro del encuentro, cuyo accionar no dejó conforme ni al Verdao ni al Millonario. De hecho, así de claro lo dijo Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo: ”No supo manejar el partido”.

Mientras que en Brasil, los medios de comunicación fueron los que se encargaron de remarcar que no quedaron nada contentos con el proceder del uruguayo. ”No sé qué les pasa a los árbitros de la Libertadores cuando arbitran en Brasil; es casi ridículo”, dijo el ex árbitro Guilherme Ceretta de Lima en conversación con UOL, para apuntar que Marcos Acuña debió ser expulsado.

Y en ese mismo sentido, añadió: ”Si fuera en Argentina y un jugador del Palmeiras sustituyera a Acuña, lo expulsarían”. En esa línea, Ulises Tavares, otro árbitro brasileño retirado, declaró: ”El arbitraje de Matonte fue muy deficiente. Optó por ceder; por desgracia, solo puedo lamentar esta actitud”.

En Brasil no gustó la actuación de Andrés Matonte.

Para no ser diferente a sus colegas, Alfredo Loebeling, acusó: ”El árbitro fue muy malo, se desvió del partido, y eso era de esperar. El árbitro pitó mal para ambos equipos”.

Asimismo, O Globo también hizo énfasis en la secuencia que protagonizó Marcos Acuña con Vitor Roque y Maurício Magalhães: “Si el VAR no lo pitó, es inaceptable. El cabezazo fue claramente de Acuña. Lo vimos aquí en directo, y el suplente del Palmeiras sigue en el suelo”.

Diario AS destacó el rol de Vitor Roque para el pase de Palmeiras

Diario AS de España se enfocó en la labor del exdelantero de Barcelona y Real Betis Vitor Roque: ”El delantero marcó el gol de la clasificación de Palmeiras a las semifinales de la Copa Libertadores y confirma su excelente momento de forma”.

En esa línea, subrayó su intervención para el transitorio 1 a 1: ”En el segundo tiempo, Palmeiras dio un paso al frente y, aunque mantuvo errores en los pases, ganó muchos metros. De esa manera, apenas en el 50, Vitor Roque cabeceó libre de marca en el segundo palo. Y aunque Armani repelió ese primer remate dejó la pelota en bandeja para que Tigrinho culminase”.

