Tras perder con Palmeiras, las tres opciones que tiene River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Luego de la derrota 3 a 1 ante Palmeiras por la revancha de los cuartos de final, River no pudo dar vuelta la serie, por lo que quedó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores, y solamente le quedan dos torneos por disputar de aquí al cierre de la temporada.

De esta manera, el equipo comandado por Marcelo Gallardo tiene tres opciones para clasificar a la próxima edición de este certamen continental, que por ahora solo tiene a un participante argentino confirmado, que es Platense por consagrarse campeón del Torneo Apertura.

La primera opción y la que menos partidos le llevará es ganar la Copa Argentina. Para esto, el Millonario primero deberá vencer a Racing en los cuartos de final, que se disputarán el próximo 2 de octubre en el Gigante de Arroyito. Luego, en semifinales tendrá que vencer a Independiente Rivadavia, mientras que en la final a Belgrano o Argentinos Juniors.

Otra opción es salir campeón del Torneo Clausura. Por el momento, a falta de siete partidos para el cierre de la fase de grupos, River está segundo en la Zona B, por lo que está clasificando a octavos de final. Para ganar este certamen, deberá disputar 11 partidos y quedarse con la gran final.

Por último, también puede hacerlo por vía tabla anual. En este caso, deberá quedar entre los dos primeros (actualmente está puntero) para ir directamente a la fase de grupos, tal como lo hizo para esta temporada. En caso de quedar tercero, jugará la fase previa que disputó Boca este año.

El próximo partido de River

Luego de la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores, el Millonario volverá a la acción el próximo domingo, cuando a partir de las 18.30 horas reciba a Deportivo Riestra en el Estadio Más Monumental por la fecha 10 del Clausura. Allí, buscará ganar para volver a quedar como único puntero del Grupo B.

Publicidad

Publicidad

ver también Se define el futuro de Ian Subiabre en River