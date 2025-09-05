Es tendencia:
Enzo Francescoli reveló cuál es la joya de River que seguirá los pasos de Mastantuono: “Tengo una predilección especial”

El Secretario Técnico de River sostiene que en las inferiores hay material para tener un 'nuevo Mastantuono'.

Por Julián Mazzara

Enzo Francescoli dejó en claro que la cantera de River no termina con la salida de Franco Mastantuono.
Enzo Francescoli dejó en claro que la cantera de River no termina con la salida de Franco Mastantuono.

No hay duda alguna que Franco Mastantuono es de los mejores juveniles que tiene el fútbol. Con apenas algunos minutos en España, ya se ganó la titularidad en Real Madrid, algo que también replicó en la Selección Argentina y que había logrado en River, cuando era una de las principales figuras del elenco dirigido por Marcelo Gallardo.

Hace tiempo que en el Millonario vienen haciendo un enorme trabajo en las Divisiones Inferiores, donde no solo surgieron jugadores como Mastantuono, sino que también dieron el salto Julián Álvarez y Enzo Fernández, que hoy causan sensación en Europa. Pero de cara al futuro, Enzo Francescoli ya tiene apuntada a la gran joya que pulirá la institución.

“Es cierto que hay virtudes como el físico o la táctica que son importantes, pero la base siempre es la calidad”, exclamó el Secretario Técnico del club situado en el barrio porteño de Núñez cuando desde AS le consultaron si en la actualidad no se valora tanto al talento. Y luego añadió que “esa es la cultura del jugador de River y creo que se parece bastante a la de Real Madrid y otros clubes europeos”.

Respecto a los talentos que tiene la institución presidida por Jorge Brito, el Príncipe destacó que el ‘próximo Mastantuono’ ya tuvo la posibilidad de hacer su estreno como profesional. “En River siempre habrá jugadores jóvenes de gran nivel. A mí me encanta Juan Cruz Meza, un volante ofensivo que tiene 17 años y ya debutó en el primer equipo”, indicó. Y rápidamente agregó que “es un futbolista que genera juego, tiene técnica y buen físico”. A lo que sentenció: “Tengo una predilección especial por él”.

Juan Cruz Meza, juvenil de River.

Juan Cruz Meza, juvenil de River. (Getty Images)

Los números de Juan Cruz Meza

Hasta el momento, Juan Cruz Meza afrontó siete partidos con la camiseta de River: no logró convertir goles ni aportó asistencias en los 198 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas

El contrato de Juan Cruz Meza en River

A mediados de 2024, los directivos de River le confeccionaron un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Cabe destacar que en marzo del próximo año, Juan Cruz Meza alcanzará la mayoría de edad.

Cuando se llegó al acuerdo verbal, que también se trasladó a los papeles, le establecieron una cláusula de rescisión por 30 millones de euros.

Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”

Alarma en River por la preocupante sentencia sobre el futuro de Franco Armani: “Se retira en Atlético Nacional”

Se conoció la imponente cláusula de salida que River le puso a Maximiliano Salas

Se conoció la imponente cláusula de salida que River le puso a Maximiliano Salas

