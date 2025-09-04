El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas

La Selección Argentina ya se había clasificado al Mundial 2026. Las últimas jornadas le sirvieron a Scaloni para probar algunos jugadores y a Lionel Messi para disfrutar de sus últimos encuentros por Eliminatorias. Este jueves, ante Venezuela, la Pulga disputó su último partido por clasificatorias Sudamericanas en condición de local y recibió todo el cariño del Monumental, inclusive se emocionó hasta las lágrimas.

El Monumental estuvo colmado para ver la última función del 10 en Buenos Aires, hubo ovación de pie, momento emotivo en la salida de las selecciones al campo de juego -ya que salió con sus 3 hijos- y también una clase magistral de fútbol. Los de Lionel Scaloni golearon a Venezuela por 3 a 0 con dos tantos de Lionel Messi y uno de Lautaro Martínez.

El guiño de River a Messi

Desde las redes sociales oficiales de River se hicieron eco de la presencia del mejor jugador del mundo y compartieron una imagen del 10 de perfil y agregaron: “Monumental, capitán”, acompañado del emoji de una cabra -GOAT en inglés- y un corazón. La publicación se llenó rápidamente de likes y comentarios de los hinchas del Millonario que le pedían a Gallardo y Brito que hagan lo imposible por contratarlo.

Por otro lado, el Millonario sacó chapa por la extraordinaria estadística de Lionel Messi jugando en el Monumental: fueron 28 partidos con 22 victoriasy 6 empates. Cabe destacar que fue el estadio en el que más partidos oficiales disputó en territorio argentino.

¿Qué dijo Messi tras la goleada de Argentina?

Una vez finalizado el encuentro, Lionel Messi dialogó con TyC Sports y afirmó: “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, lo tengo. Mi sueño era tenerlo acá también, en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que no pudo consagrarse y lo intentó. Se nos dio con esta camada”.

Además, agregó: “Ya estamos ahí, con ganas. Día a día, partido tras partido. Ahora vengo de estar parado unos días y me volví a resentir. Ahora por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Es ir día a día, sintiendo sensaciones y era claro que este era el último por los puntos acá”.

“No tengo una decisión tomada sobre el próximo Mundial. Es partido tras partido. 9 meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año y voy a tener que hacer una buena pretemporada. Ojalá podamos cumplir el objetivo de ser campeones y después prepararnos”, concluyó la Pulga.

La reacción de los hinchas de River en las redes sociales

