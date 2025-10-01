Es capitán, lleva la 10 y lo quiso el Inter: la joya de 16 años que River blindó con su primer contrato

En la antesala de un partido decisivo como lo será el de la Copa Argentina ante Racing, River aceleró y cerró la firma de una de sus grandes promesas. Luca Scarlato, mediocampista de la Séptima División, firmó su primer contrato en el Millonario a sus 16 años.

El volante nacido el 19 de abril de 2009 estaba en la órbita del Inter de Milán, algo que obligó a las autoridades del club a moverse rápidamente y acelerar su firma. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo para que el juvenil se convierta en profesional mientras brilla en las inferiores.

Scarlato viene de darle la victoria a la Séptima en el clásico ante Independiente y suma 12 festejos en esa categoría. El oriundo de Villa del Parque se destaca por manejar los dos perfiles y ya fue convocado para las selecciones juveniles. Ahora espera su oportunidad para dar el salto a Reserva.

“Me gusta ser el conductor del equipo, tener siempre la pelota y dar asistencias. También es mi fuerte la resistencia, presionar y retroceder para recuperar la pelota“, declaró en una nota con las redes oficiales de River, en la cual confesó que sus ídolos son Pablo Aimar y Ariel Ortega, a quienes vio jugar por videos.

Lautaro Rivero, cerca de la Selección Argentina

Mientras tanto, la última gran aparición de las inferiores de River aparece en la órbita de la Selección Argentina. Lautaro Rivero, afianzado en la máxima categoría, es seguido de cerca por Lionel Scaloni y podría ser convocado para la próxima fecha FIFA.

El defensor de 21 años tiene chances de integrar la lista de octubre o la de noviembre. Un paso gigante para un jugador que pisó fuerte en Núñez tras su paso a préstamo por Central Córdoba. Con apenas 8 partidos jugados en el Millonario, se ganó un lugar en la consideración de Marcelo Gallardo.

