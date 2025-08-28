Gallardo lo pidió, River pagó más de 7 millones y fue el más criticado por los hinchas: “¿Hasta cuándo va a ser titular?”

River no tuvo una buena actuación frente a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, donde los comandados por Marcelo Gallardo clasificaron a los cuartos de final, por medio de la tanda de penales, y ahora se enfrentarán a Racing que viene de superar a Deportivo Riestra.

El rendimiento de los riverplatenses no fue el mejor. De hecho, hace varios encuentros que no vienen jugando bien. A pesar de que hubo compromisos en los que obtuvo la victoria, el hincha nota la merma y a través de las redes sociales muestran todo su enojo.

Por medio de Twitter, la red social que habitualmente todos los hinchas del fútbol argentino utilizan para expresar sus sentimientos cuando observan un partido, se quejaron de la actuación que tuvo Lucas Martínez Quarta, quien afrontó los 90 minutos y en varios momentos del encuentro tuvo yerros muy significativos. Como si fuese poco, falló su penal en la tanda.

“¿Hasta cuándo va a ser titular Martínez Quarta?”, se preguntó el usuario @enzotrick, aunque no fue el único hincha de River que criticó la titularidad del ex zaguero de Fiorentina y la Selección Argentina. Incluso, hubo quienes cuestionaron sus cualidades a la hora de ser salida o para realizar un relevo defensivo.

Las estadísticas de Lucas Martínez Quarta vs. Unión

Minutos jugados: 97′

Goles: 0

Asistencias: 0

Despejes: 5

Tiros bloqueados: 2

Intercepciones: 0

Total de entradas: 1

Regateado: 0

Duelos en el suelo (ganados): 2 (2)

Duelos aéreos (ganados): 1 (0)

Posesión perdida: 13

Faltas: 0

Faltas recibidas: 1

Toques: 80

Pases precisos: 58/70 (83%)

Pases clave: 0

Centros (acertados): 0 (0)

Pases largos (acertados): 16 (7)

Tiros a puerta: 0

Tiros fuera: 0

Disparos bloqueados: 0

Regates intentados (completados): 0 (0)

Las críticas de los hinchas de River contra Lucas Martínez Quarta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

El cuadro de la Copa Argentina

Publicidad