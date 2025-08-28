Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Gallardo lo pidió, River pagó más de 7 millones y fue el más criticado por los hinchas: “¿Hasta cuándo va a ser titular?”

A través de las redes sociales, los hinchas se expresaron y mostraron todo su repudio por la actuación de un jugador de River.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de River en la tribuna.
© Getty ImagesLos hinchas de River en la tribuna.

River no tuvo una buena actuación frente a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, donde los comandados por Marcelo Gallardo clasificaron a los cuartos de final, por medio de la tanda de penales, y ahora se enfrentarán a Racing que viene de superar a Deportivo Riestra.

El rendimiento de los riverplatenses no fue el mejor. De hecho, hace varios encuentros que no vienen jugando bien. A pesar de que hubo compromisos en los que obtuvo la victoria, el hincha nota la merma y a través de las redes sociales muestran todo su enojo.

Por medio de Twitter, la red social que habitualmente todos los hinchas del fútbol argentino utilizan para expresar sus sentimientos cuando observan un partido, se quejaron de la actuación que tuvo Lucas Martínez Quarta, quien afrontó los 90 minutos y en varios momentos del encuentro tuvo yerros muy significativos. Como si fuese poco, falló su penal en la tanda.

“¿Hasta cuándo va a ser titular Martínez Quarta?”, se preguntó el usuario @enzotrick, aunque no fue el único hincha de River que criticó la titularidad del ex zaguero de Fiorentina y la Selección Argentina. Incluso, hubo quienes cuestionaron sus cualidades a la hora de ser salida o para realizar un relevo defensivo.

Las estadísticas de Lucas Martínez Quarta vs. Unión

Minutos jugados: 97′
Goles: 0
Asistencias: 0
Despejes: 5
Tiros bloqueados: 2
Intercepciones: 0
Total de entradas: 1
Regateado: 0
Duelos en el suelo (ganados): 2 (2)
Duelos aéreos (ganados): 1 (0)
Posesión perdida: 13
Faltas: 0
Faltas recibidas: 1
Toques: 80
Pases precisos: 58/70 (83%)
Pases clave: 0
Centros (acertados): 0 (0)
Pases largos (acertados): 16 (7)
Tiros a puerta: 0
Tiros fuera: 0
Disparos bloqueados: 0
Regates intentados (completados): 0 (0)

Las críticas de los hinchas de River contra Lucas Martínez Quarta

Publicidad
Publicidad

El cuadro de la Copa Argentina

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Entiendo el negocio de tener a Messi, pero la Copa Potrero termina siendo más seria que la Leagues Cup"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Gallardo no se mostró conforme tras el triunfo de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo
River Plate

Gallardo no se mostró conforme tras el triunfo de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo

El dardo de Manuel Lanzini a Marcelo Gallardo en la previa del partido entre River y Unión: “Uno nunca se lo espera”
River Plate

El dardo de Manuel Lanzini a Marcelo Gallardo en la previa del partido entre River y Unión: “Uno nunca se lo espera”

Gallardo vuelve a meter mano en el once: la probable formación para enfrentar a Unión
River Plate

Gallardo vuelve a meter mano en el once: la probable formación para enfrentar a Unión

Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: "Se hace difícil"
River Plate

Montiel reveló cuál es el principal problema que tiene River: "Se hace difícil"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo