River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

En el Malvinas Argentinas, el Millonario y el Tatengue buscan el último boleto a los cuartos de final.

La posible formación de River

El equipo comandado por Marcelo Gallardo saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Fernández, Ignacio Fernández; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

El camino de Unión a los octavos de final

En 32avos de final, el Tatengue venció 3 a 1 a Colegiales, mientras que en 16avos de final empató sin goles con Rosario Central y ganó en la definición por penales.

El camino de River hasta los octavos de final

El equipo comandado por Marcelo Gallardo inició su camino venciendo a Ciudad Bolívar por 2 a 0 en 32avos de final, mientras que en los 16avos de final goleó 3 a 0 a San Martín de Tucumán.

Por Marco D'arcangelo

River y Unión se enfrentan por Copa Argentina.
© Getty/Prensa UniónRiver y Unión se enfrentan por Copa Argentina.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, River y Unión se enfrentan por un boleto en cuartos de final. El encuentro comienza a las 21.15 horas, será dirigido por Andrés Gariano y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.

