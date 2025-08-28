River vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

El equipo comandado por Marcelo Gallardo inició su camino venciendo a Ciudad Bolívar por 2 a 0 en 32avos de final, mientras que en los 16avos de final goleó 3 a 0 a San Martín de Tucumán.

En 32avos de final, el Tatengue venció 3 a 1 a Colegiales, mientras que en 16avos de final empató sin goles con Rosario Central y ganó en la definición por penales.

En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el último partido de los octavos de final de la Copa Argentina, River y Unión se enfrentan por un boleto en cuartos de final. El encuentro comienza a las 21.15 horas, será dirigido por Andrés Gariano y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports.