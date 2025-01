Ganó cinco títulos en River, fue cuestionado por los hinchas y ahora encontró su lugar en el mundo en una liga menor de Europa

A comienzos de 2019, Marcelo Gallardo sabía que tenía que rearmar a su River para ir por más después de haber conquista la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. Se habían ido jugadores de jerarquía, entre ellos el Pity Martínez y el Muñeco vio la oportunidad de apostar por un joven colombiano que tenía calidad, pero muchas cosas por pulir: Jorge Carrascal.

Carrascal hizo su estreno en la Primera División de Millonarios en el año 2014 y allí permaneció hasta mediados de 2016 cuando lo compró Sevilla, pero en el equipo español apenas jugó un partido para el equipo filial en la temporada 2016/17 antes de marcharse a sumar rodaje al fútbol ucraniano, más precisamente al Karpaty Lviv. Luego de un año y medio allí, se dio la oportunidad de volver a Sudamérica y el colombiano no dudó: pasó a préstamo por un año a River con una opción de compra de 3 millones de dólares.

El paso de Carrascal por River

En un comienzo, Marcelo Gallardo consideró que Carrascal necesitaba un periodo de adaptación, tanto al club como al fútbol argentino y así fue que el colombiano jugó algunos partidos en Reserva y no sumó muchos minutos con la Primera, ya para la segunda mitad del año tuvo mayor participación y tuvo algunas pinceladas de buen fútbol, pero nunca logró sostenerlo en el tiempo. Falló en algunos partidos clave, su displicencia no siempre fue bien vista por los hinchas y sus inicios no fueron con el pie derecho.

Luego llegó la pandemia, Quintero se marchó y ahí comenzó a tener mayor participación, con algunas actuaciones que gustaron. Gallardo le dio la titularidad en varios partidos del cierre de 2020 y comienzos de 2021 y ahí se vio la mejor cara del mediocampista colombiano que inclusive le convirtió un golazo a Nacional en Montevideo por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Jorge Carrascal conquistó cinco títulos con la camiseta de River. (Foto: Getty).

Durante 2021 perdió el puesto, pero siempre era alternativa, inclusive marcó un tanto por el Trofeo de Campeones ante Colón en la goleada 4 a 0. En febrero de 2022, casi en una operación relámpago apareció CSKA de Moscú y se lo llevó a préstamo con obligación de compra y así fue que, a mediados de ese año, el Millonario recibió casi 4 millones de dólares por el 50% de su pase. En total, Carrascal disputó 81 partidos en River, marcó 9 goles, brindó 6 asistencias y obtuvo cinco títulos.

Rusia, su lugar en el mundo

A comienzos de 2022, Jorge Carrascal arribó al fútbol ruso y su presencia en dicho país quedó en duda cuando inició el conflicto bélico ante Ucrania, pero finalmente se quedó y representó sin problemas al CSKA de Moscú. Un año y medio más tarde, apareció Dínamo de Moscú y compró al talentoso colombiano y allí firmó contrato hasta fines de 2027.

jorge Carrascal en Dínamo Moscú. (Foto: @carrascall).

Desde su arribo al nuevo club, Carrasca acumula 50 partidos disputados, cinco goles y diez asistencias. Por otro lado, su buen presente hizo que Néstor Lorenzo lo convoque a la Selección Colombia tanto para la Copa América 2024 -ingresó en la final ante Argentina– y también para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas.

Carrascal en la final de la Copa América 2024. (Foto: Getty).

