El ex River que Filipe Luis quiere convertir en ídolo de Flamengo: “Mucho talento”

Aquella recordada final de la Copa Libertadores 2019, donde Flamengo venció 2-1 a River de manera agónica y anotando dos goles en tres minutos, significó una nueva rivalidad entre los emblemáticos clubes de Sudamérica. Sin embargo, el tiempo no volvió a enfrentarlos pero sí los llevó a compartir distintos jugadores y ahora uno es el principal protagonista de un nuevo episodio.

Luego de haber vuelto a Brasil para vestir la camiseta rojinegra y conquistar varios títulos -como el ya mencionado-, Filipe Luis anunció su retiro e inmediatamente se transformó en el director técnico del Mengao. El notable lateral izquierdo que tuvo un paso muy recordado por Atlético de Madrid, hizo una declaración sobre un futbolista que generó mucho ruido en el ambiente del Millonario.

Lo cierto es que el entrenador de 40 años se refirió a Jorge Carrascal, la flamante incorporación del conjunto carioca que llegó en este mercado de pases. Sobre el habilidoso colombiano, el técnico brasileño sorprendió con una frase muy inesperada. “Es un jugador con mucho talento. Vamos a pulirlo para que se convierta en ídolo de la hinchada en los años que vienen”, expresó.

El volante ofensivo que pasó por River hace muy pocos años arribó al Mengao por un desembolso de 12,5 millones de euros, procedente de Dynamo de Moscú, por pedido exclusivo de Filipe. Y ahora, en una conferencia de prensa reciente, el ex defensor amplió su discurso. “Es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota”, añadió.

Jorge Carrascal, mediocampista ofensivo de Flamengo en el enfrentamiento ante Inter de Porto Alegre. (Getty Images)

De esta manera, el entrenador de Flamengo advirtió cuál es su máximo deseo con el mediocampista de notables condiciones técnicas y que compartirá plantel con Nicolás De La Cruz, su ex compañero en Núñez. No solo planea tenerlo durante un buen tiempo bajo sus órdenes, sino que también tiene el claro objetivo de que se convierte en una leyenda de la institución con sede en Río de Janeiro.

Publicidad

Publicidad

Además, el DT hizo mención a qué zona de la cancha ocupará Carrascal. Sin intenciones de esquivar la pregunta del periodista, Filipe Luis no titubeó al contentar. “Yo lo veo en la misma posición en que jugó Arrascaeta. Sin embargo, él me dijo que puede jugar abierto, en todas las posiciones de arriba“, confesó el ex marcador de punta del Aleti y Chelsea.

El paso de Jorge Carrascal por River

El colombiano arribó por un desembolso de 2,5 millones de euros desde Karparty Lviv de Ucrania y disputó un total de 81 partidos oficiales en River. En ese lapso, Jorge Carrascal convirtió 9 goles, repartió 6 asistencias, recibió 13 tarjetas amarillas y 2 expulsiones. Además, sumó 5 títulos: Copa Argentina, Supercopa Argentina, Torneo Local, Trofeo de Campeones y Recopa Sudamericana.

ver también La Inteligencia Artificial reveló cómo saldrá River vs. Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025