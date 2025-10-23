El guiño de la Conmebol a Jorge Carrascal tras su gran partido ante Racing por la Copa Libertadores

Jorge Carrascal brilló ante Racing por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El colombiano mostró su calidad, fue el conductor de Flamengo y, con ayuda de Marcos Rojo, anotó el único tanto del encuentro para darle la victoria al Mengao en una serie que todavía continúa abierta y se definirá el próximo miércoles en el Cilindro.

Luego de un interesante paso por el fútbol ruso, Jorge Carrascal regresó a Sudamérica para jugar en Flamengo y de a poco se fue ganando su lugar en el equipo que dirige Filipe Luis. Si bien el Mengao cuenta con muchos futbolistas de jerarquía, el colombiano fue la gran figura ante Racing por la ida de la semifinal de la Libertadores y desde la cuenta oficial del certamen le dedicaron un video.

En el video se observan varias jugadas de Carrascal ante Racing: lujos, asistencias y también su gol, que llegó sobre el final del encuentro. El video está acompañado por clásica música colombiana y el texto: “El señor partido de Jorge Carrascal”. La inmensa mayoría de los comentarios son elogiosos para el enganche, aunque hay algunos cuestionamientos de hinchas colombianos por no haber puesto una champeta, clásico ritmo de la costa, de donde es originario Carrasca.

Los números de Jorge Carrascal en Flamengo

Desde su arribo a Flamengo, a mediados de 2025, Jorge Carrascal lleva jugados 12 partidos en los que marcó dos tantos y brindó cuatro asistencias. Más allá de la estadística, el colombiano aporta calidad en un gran equipo que es serio candidato a ganar la Copa Libertadores. Cabe destacar que tras su salida de River pasó tres años y medio en el fútbol ruso, que tiene otra exigencia que el sudamericano.

¿Cuándo juegan Racing y Flamengo la revancha por las semifinales de la Copa Libertadores?

Racing recibirá el miércoles 29 de octubre, desde las 21.30 horas, a Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en el Cilindro. Cabe recordar que del otro lado del cuadro están Palmeiras y Liga de Quito, que disputarán la ida este jueves.

