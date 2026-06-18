Independiente Rivadavia devolvió a Dadín y River ya le encontró nuevo destino

El delantero no colmó las expectativas del equipo mendocino ni cumplió con los planes que tenían para él en El Millonario.

Independiente Rivadavia de Mendoza decidió cancelar el préstamo de Bautista Dadín seis meses antes del vínculo que había acordado con River para recibirlo. Es que el joven delantero de 20 años estuvo muy lejos de colmar las expectativas de La Lepra, habiendo acumulado tan solo 100 minutos en cancha repartidos en siete partidos, en los que no consiguió goles ni asistencias.

Si no se cumplió el objetivo del club mendocino al solicitar su cesión, tampoco se cumplió el del Millonario, desde donde pretendían que pudiera sumar minutos en cancha y experiencia, por considerarlo un valor importante a futuro. Por esa razón, no tardaron en encontrarle nuevo destino.

Según avanzó en X el periodista Germán García Grova, Dadín ni siquiera hará escala en Núñez para entrenarse a las órdenes de Eduardo Coudet, sino que pasará inmediatamente a integrarse a las filas de Aldosivi, equipo que está muy comprometido en la lucha por evitar el descenso.

Un detalle curioso es que el equipo marplatense que conduce Israel Damonte será justamente el rival del Millonario por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, partido que fue programado para el viernes 17 de julio, con horario y sede todavía por confirmarse.

Dadín no le funcionó a la Lepra mendocina y se iría cedido a Aldosivi.

¿Cómo es el vínculo de Dadín con River?

Bautista Dadín tiene contrato vigente con River hasta diciembre de 2028 y es uno de los tantos futbolistas forjados en el club al que por pedido de Marcelo Gallardo, DT que lo subió a Primera División, se le fijó una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.

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Los números de Dadín en la Primera de River

Bautista Dadín vio acción en cuatro partidos desde que Marcelo Gallardo lo subió al plantel profesional de River. Acumuló 115 minutos en cancha, no marcó goles y registró una asistencia en la victoria 4-2 sobre Godoy Cruz por el pasado Torneo Clausura, el 17 de agosto de 2025.

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