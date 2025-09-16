Con una baja de último momento, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River vs. Palmeiras

River piensa en lo que será el primer cruce de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde este miércoles tendrá que recibir a Palmeiras en el Monumental. De cara a este cotejo, Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de citados, la cual cuenta con varias ausencias.

Respecto a lo que fue la nómina que estuvo en el partido del último fin de semana frente a Estudiantes de La Plata, siguen sin aparecer Germán Pezzella y Maximiliano Meza, que están lesionados, pero tampoco estará Giuliano Galoppo por lo que fue su expulsión contra Libertad en los octavos de final de este torneo.

El Muñeco le dio una nueva oportunidad de formar parte de la convocatoria al juvenil Ian Subiabre, que viene teniendo lugar en el plantel profesional. Además, el Pity Martínez volvió a ausentarse parte tras reaparecer ante el Pincha: sufrió una molestia en el gemelo de la pierna izquierda (anteriormente se desgarró el isquiotibial) y le harán estudios para determinar qué le ocurrió.

En cuanto a Bautista Dadín y Juan Cruz Meza, que forman parte de la lista de buena fe, no fueron incluidos para este cotejo por una decisión del entrenador. Además, hay que destacar que son 22 los futbolistas convocados.

La lista de convocados de River vs. Palmeiras. (Prensa River)

La formación de River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Juan Carlos Portillo o Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

¿Qué canal pasa River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El encuentro entre River y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores, se llevará a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y comenzará a las 21:30. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

¿Cuándo se juega la revancha entre Racing y Vélez por la Copa Libertadores?

Tras el encuentro en Núñez, River y Palmeiras se volverán a ver las caras el miércoles 24 de septiembre, a las 21:30, en el Allianz Parque. Allí definirán a uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores.

El cuadro de la Copa Libertadores