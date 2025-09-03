La revelación de Teo Gutiérrez sobre su llegada a River

Teófilo Gutiérrez llegó a River luego de unos meses en Cruz Azul, en donde intentó diluir los conflictos disciplinarios que tuvo en Racing y en Lanús. Por lo que desembarcó en el Millonario con un perfil alto, pero con el recuerdo de una estadísticas destacable con los 22 tantos en 41 partidos con la camiseta de la Academia.

No obstante, apenas llegó a la Banda le bajaron los humos. Es que según cuenta el propio futbolista colombiano, en los referentes del plantel que comandaba Marcelo Gallardo no cayó nada bien que fuera el centro de atención con el auto de lujo con el que llegaba a los entrenamientos. Así lo comentó en una entrevista con Supergiros Atlántico.

“Llegué yo, me senté y me dicen: ‘Ey pelao, venga’, y yo les pregunto: ‘¿Ya vamos a entrenar?’. ‘No, no’ -me dicen- ‘ya Marcelo (Gallardo) sabe, venga’. En ese momento, los referentes le señalaron: “usted no puede traer este carro aquí, este es un club muy grande. Están los jóvenes, y tú apenas estás llegando, es un mal ejemplo”, relató Teo Gutiérrez, de la charla que mantuvo con Leonardo Ponzio por el vehículo que era ”como el de Mario Balotelli”.

Tal episodio fue bien considerado por el también exjugador de Rosario Central, que expresó en la misma conversación que fue un aprendizaje que le hicieron sus compañeros de aquel entonces: “Es una lección de vida que te están enseñando los mayores, tienes que respetar”.

Asimismo, Gutiérrez declaró que cambió inmediatamente su modo de presentarse a las prácticas: “Yo llegaba al entreno, alquilé un Uber y me mamaban gallo. Claro, cuando yo ya salía del Uber, yo cogía el carro, ya me lo tenían prendido y me iba en mi carro”.

Teo Gutiérrez reconoció que aquel episodio fue clave para su éxito en River

“Yo ahí gané todos los títulos en River. Yo soy el colombiano con más títulos; te están enseñando para ganar los capitanes, yo lo tomé para bien. Me dijeron: ‘Ey, aquí hay que ganar’. Me enseñaron a ser competitivo”, expresó Teo Gutiérrez de 28 goles (y 8 asistencias) en 70 partidos y de 5 títulos en River, entre ellos la Copa Libertadores del 2015.

