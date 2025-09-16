Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La advertencia de Lucas Evangelista, jugador de Palmeiras, a River antes del choque de Libertadores

El jugador del Verdao confía en que su equipo ganará los dos partidos de la serie contra el Millonario. Qué dijo.

Por Joaquín Alis

"Contra River vamos a conseguir un buen resultado"
© Getty Images"Contra River vamos a conseguir un buen resultado"

Palmeiras tiene todo listo para enfrentar a River. El equipo de Abel Ferreira partirá rumbo a Buenos Aires con el objetivo de pisar fuerte en el partido de ida en el Monumental, consciente de que la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores se definirá en el Allianz Parque. Lucas Evangelista, uno de los titulares del Verdao, llegará con confianza de sobra.

En conferencia de prensa, el mediocampista brasileño se mostró confiado para llevarse un triunfo de Núñez y no dudó en advertírselo al Millonario: “El próximo partido será una final y, si Dios quiere, sacaremos un buen resultado y luego lo definiremos con otra victoria en casa“.

“Desde fuera, siempre tuve la imagen del Palmeiras como un equipo que se transforma en la Libertadores. En el poco tiempo que llevo acá, veo la importancia que tiene este campeonato para el Palmeiras. Tiene un sabor especial, algo extra”, reconoció el volante.

“Weverton nos dijo que nos concentráramos, que pagáramos el precio, que es momento de sacrificio, de sacrificio, porque en la Libertadores quedan cinco partidos, cinco finales que tenemos en mente”, concluyó el experimentado futbolista de 30 años, que se prepara para jugar su primer mata mata copero en el Verdao.

Cómo llega Palmeiras al cruce con River

El último fin de semana, Palmeiras goleó -con mayoría de titulares en cancha- 4 a 1 a Internacional de Porto Alegre por la jornada 23 del Brasileirao, en el que marcha tercero a 4 puntos del líder Flamengo. Vitor Roque anotó un hat-trick y el recién mencionado Evangelista aportó su gol.

En la Copa Libertadores, la performance del gigante brasileño es inmejorable: ganó sus seis partidos en la fase de grupos y pasó sin despeinarse los octavos de final con un 4-1 global ante Universitario. El equipo de Abel Ferreira es uno de los grandes candidatos al título.

Publicidad

Dónde ver River vs. Palmeiras

El encuentro entre River y Palmeiras se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Estadio Monumental. El compromiso, que abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+. La revancha será siete días más tarde en el Allianz Parque.

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

ver también

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

ver también

Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River
Copa Libertadores

Mientras Abel Ferreira cobra 6,7 millones de dólares en Palmeiras, esto gana Marcelo Gallardo en River

Nuevo ranking mundial de clubes: River es el mejor argentino mientras Boca no entra en el top 100
Fútbol Argentino

Nuevo ranking mundial de clubes: River es el mejor argentino mientras Boca no entra en el top 100

Así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores y Sudamericana

Nueva renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo: cuántos más tienen que dejar su cargo para que haya acefalía
Fútbol Argentino

Nueva renuncia en la Comisión Directiva de San Lorenzo: cuántos más tienen que dejar su cargo para que haya acefalía

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo