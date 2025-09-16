Palmeiras tiene todo listo para enfrentar a River. El equipo de Abel Ferreira partirá rumbo a Buenos Aires con el objetivo de pisar fuerte en el partido de ida en el Monumental, consciente de que la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores se definirá en el Allianz Parque. Lucas Evangelista, uno de los titulares del Verdao, llegará con confianza de sobra.

En conferencia de prensa, el mediocampista brasileño se mostró confiado para llevarse un triunfo de Núñez y no dudó en advertírselo al Millonario: “El próximo partido será una final y, si Dios quiere, sacaremos un buen resultado y luego lo definiremos con otra victoria en casa“.

“Desde fuera, siempre tuve la imagen del Palmeiras como un equipo que se transforma en la Libertadores. En el poco tiempo que llevo acá, veo la importancia que tiene este campeonato para el Palmeiras. Tiene un sabor especial, algo extra”, reconoció el volante.

“Weverton nos dijo que nos concentráramos, que pagáramos el precio, que es momento de sacrificio, de sacrificio, porque en la Libertadores quedan cinco partidos, cinco finales que tenemos en mente”, concluyó el experimentado futbolista de 30 años, que se prepara para jugar su primer mata mata copero en el Verdao.

Cómo llega Palmeiras al cruce con River

El último fin de semana, Palmeiras goleó -con mayoría de titulares en cancha- 4 a 1 a Internacional de Porto Alegre por la jornada 23 del Brasileirao, en el que marcha tercero a 4 puntos del líder Flamengo. Vitor Roque anotó un hat-trick y el recién mencionado Evangelista aportó su gol.

En la Copa Libertadores, la performance del gigante brasileño es inmejorable: ganó sus seis partidos en la fase de grupos y pasó sin despeinarse los octavos de final con un 4-1 global ante Universitario. El equipo de Abel Ferreira es uno de los grandes candidatos al título.

Dónde ver River vs. Palmeiras

El encuentro entre River y Palmeiras se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre a las 21.30 en el Estadio Monumental. El compromiso, que abrirá la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+. La revancha será siete días más tarde en el Allianz Parque.

