La decisión que tomó Lionel Scaloni con Leandro Paredes tras la victoria de Boca en el Superclásico

Leandro Paredes había sido descartado por Lionel Scaloni para que la Selección Argentina afronte el amistoso ante Angola, en Luanda, el próximo viernes 14 de noviembre. La decisión del entrenador fue porque Boca necesitaba de su capitán para afrontar la recta final del Torneo Clausura.

Tras lo que fue el Superclásico ante River, que quedó en manos del Xeneize, hubo una nueva medida del estratega de la Albiceleste: levantó el teléfono y le mencionó al mediocampista que formará parte de la convocatoria, ya que su equipo accedió a los Playoffs del campeonato doméstico.

Como ahora los dirigidos por Claudio Úbeda no precisarán de la participación de Paredes en el compromiso contra Tigre, partido que aún no tiene día ni horario confirmado, no habrá inconveniente alguno para ceder al nacido en San Justo para afrontar el amistoso en tierras africanas.

Aún no es oficial, pero lo mismo ocurriría con Marcos Acuña, que no podrá jugar contra Vélez, ya que el futbolista de River alcanzó la quinta amonestación y tendrá que cumplir con una jornada de suspensión. Por lo tanto, Marcelo Gallardo tampoco lo podrá utilizar y no habría problema alguno para que viaje hacia Alicante (España), se junte con el seleccionado nacional y luego se dirija con rumbo hacia África para el último amistoso del año.

Leandro Paredes en medio del Superclásico. (Getty Images)

Revelan los millones que pagó Angola para jugar con Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo tendrá el amistoso contra Angola. La Albiceleste regresará a África después de mucho tiempo para despedir el 2025, en un Estadio 11 de Novembro repleto. Para poder regalarle este espectáculo a sus fanáticos, la Federación Angoleña de Fútbol tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero.

Publicidad

Publicidad

ver también Lionel Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina para enfrentar a Angola

ver también La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

De acuerdo a lo informado por Sport News Africa, este partido de exhibición le costó alrededor de 12 millones de euros a Angola. Esta fortuna se debe a la presencia de Lionel Messi, un factor clave para que se agoten todas las entradas y el compromiso se juegue con la cancha repleta de espectadores.

DATOS CLAVES