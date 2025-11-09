Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

La decisión que tomó Lionel Scaloni con Leandro Paredes tras la victoria de Boca en el Superclásico

El capitán del Xeneize disputó 87 minutos en el Superclásico frente a River y fue reemplazado por Tomás Belmonte.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes, figura de Boca.
© Getty ImagesLeandro Paredes, figura de Boca.

Leandro Paredes había sido descartado por Lionel Scaloni para que la Selección Argentina afronte el amistoso ante Angola, en Luanda, el próximo viernes 14 de noviembre. La decisión del entrenador fue porque Boca necesitaba de su capitán para afrontar la recta final del Torneo Clausura.

Tras lo que fue el Superclásico ante River, que quedó en manos del Xeneize, hubo una nueva medida del estratega de la Albiceleste: levantó el teléfono y le mencionó al mediocampista que formará parte de la convocatoria, ya que su equipo accedió a los Playoffs del campeonato doméstico.

Como ahora los dirigidos por Claudio Úbeda no precisarán de la participación de Paredes en el compromiso contra Tigre, partido que aún no tiene día ni horario confirmado, no habrá inconveniente alguno para ceder al nacido en San Justo para afrontar el amistoso en tierras africanas.

Aún no es oficial, pero lo mismo ocurriría con Marcos Acuña, que no podrá jugar contra Vélez, ya que el futbolista de River alcanzó la quinta amonestación y tendrá que cumplir con una jornada de suspensión. Por lo tanto, Marcelo Gallardo tampoco lo podrá utilizar y no habría problema alguno para que viaje hacia Alicante (España), se junte con el seleccionado nacional y luego se dirija con rumbo hacia África para el último amistoso del año.

Leandro Paredes en medio del Superclásico. (Getty Images)

Leandro Paredes en medio del Superclásico. (Getty Images)

Revelan los millones que pagó Angola para jugar con Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo tendrá el amistoso contra Angola. La Albiceleste regresará a África después de mucho tiempo para despedir el 2025, en un Estadio 11 de Novembro repleto. Para poder regalarle este espectáculo a sus fanáticos, la Federación Angoleña de Fútbol tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero.

Publicidad
Lionel Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina para enfrentar a Angola

ver también

Lionel Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina para enfrentar a Angola

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

ver también

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

De acuerdo a lo informado por Sport News Africa, este partido de exhibición le costó alrededor de 12 millones de euros a Angola. Esta fortuna se debe a la presencia de Lionel Messi, un factor clave para que se agoten todas las entradas y el compromiso se juegue con la cancha repleta de espectadores.

DATOS CLAVES

  • Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni para el amistoso ante Angola.
  • La Selección Argentina jugará un amistoso contra Angola el viernes 14 de noviembre en Luanda.
  • Marcos Acuña también sería convocado por no poder jugar contra Vélez por suspensión.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina
Selección Argentina

Scaloni convocó de último momento a un inesperado jugador a la Selección Argentina

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026
Selección Argentina

La pieza indispensable que recuperó la Selección Argentina para el Mundial 2026

Atento Scaloni: el gran presente de Valentín Gómez en Betis
Selección Argentina

Atento Scaloni: el gran presente de Valentín Gómez en Betis

Úbeda puso en duda su continuidad en Boca: "No depende de mí"
Boca Juniors

Úbeda puso en duda su continuidad en Boca: "No depende de mí"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo