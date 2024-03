Martín Demichelis atraviesa un momento de turbulencias con los hinchas de River. Es cierto que los resultados acompañan, pero en vínculo no pasa por su mejor momento. Ante Independiente Rivadavia se escucharon algunos silbidos en el Monumental y en Córdoba un pedido ensordecedor para que ponga a los pibes. Del lado del entrenador hubo gritos desaforados en los goles y mirada a la platea.

El fútbol se vive de manera apasionada en Argentina. Demichelis lo sabe muy bien porque se formó acá e hizo sus primeras armas en Núñez. Luego de 20 años en Europa, decidió regresar a su casa para ser entrenador. Un cortocircuito a mediados de 2023 hizo tambalear la relación con los jugadores y también con los hinchas. Que Micho haya gritado los goles de la manera que lo hizo y el desahogo tras ganar su tercer título en River es sano, demuestra que quiere ir por más y también revertir su imagen con algunos hinchas que lo cuestionan, pese a tener muy buenos números.

Michel González opinó a la distancia

En 2017, Martín Demichelis colgó los botines jugando en Málaga. Su último entrenador fue Michel González, el ex futbolista ícono del Real Madrid de la década del 80 y comienzos de los 90. Tras retirarse, Micho se convirtió automáticamente en ayudante de campo de Michel.

Michel González dialogó con Súperdeportivo Radio y se refirió al vínculo entre Demichelis y los hinchas de River: “Es posible que Martín no esté en el corazón de los hinchas de River, porque creo que una parte mucho más amplia está todavía con Gallardo. Y esos suele pasar”.

Además, agregó: “Indudablemente, no solo por los resultados si no por la línea de conducta y por la imagen que da el equipo, tarde o temprano reconocerán sus valores y su capacidad. La gente te valora mucho más cuando te vas, eso le pasará a Martín cuando ya no esté en River”.

Los objetivos de Demichelis en River

No caben dudas que el principal objetivo de River en 2024 es ganar la Copa Libertadores. Así lo saben los dirigentes, los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas. El próximo lunes 18 de marzo se conocerán los rivales del Millonario en la fase de grupos y desde entonces ya se comenzará a jugar el certamen más importante del continente. Por otro lado, también está el objetivo de consagrarse campeón en los torneos locales que se jueguen, pero sin dudas que una meta del entrenador es poder encontrar un once de memoria, que el equipo tenga su esencia y poder sostener un buen nivel a lo largo del tiempo.