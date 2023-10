River se quedó con la edición n° 260 de la historia de los Superclásicos oficiales con un contundente triunfo por 2 a 0 ante Boca en La Bombonera. Con un gol de Salomón Rondón y otro de Enzo Díaz, el Millonario volvió a ganar en casa del Xeneize después de cinco años.

Naturalmente, las chicanas salieron a flote y el folclore del fútbol argentino se hizo presente en redes sociales por parte de hinchas y también desde la cuenta oficial de Twitter de La Banda. Entre tantas imágenes que se viralizaron en las últimas horas, el exárbitro Pablo Lunati no se quiso perder la fiesta.

El reconocido hincha de River, de amplio currículum dirigiendo en el fútbol sudamericano -especialmente el argentino-, publicó un video en sus redes oficiales en el momento posterior al pitazo final de Andrés Merlos en Brandsen 805 y hubo una dedicatoria con ironía para el rival de toda la vida.

“No doy más… Pasa que estábamos practicando jugar mal para este partido, justo. Era un partido importante para nosotros, estábamos haciendo la práctica”, dijo un Lunati afónico y agitado por festejar el triunfo del Millo. Para cerrar, un grito de guerra. “¡Vamos River carajo!

El tremendo dato de la victoria de River en La Bombonera

River no solo está festejando haber vencido a Boca, que no es poca cosa. Es que, según los datos que aporta Opta, no se imponía en Superclásicos consecutivos de Primera División desde hace ¡casi una década! Para eso hay que remontarse hasta 2004, cuando ganó los dos cruces con el Xeneize en el año. Impresionante registro.