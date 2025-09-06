La decisión de AFA con Marcelo Gallardo en plena Fecha FIFA

Incluso en un fin de semana que no tendrá competencia oficial a nivel de clubes, por estar disputándose alrededor del mundo una nueva Fecha FIFA de selecciones, Marcelo Gallardo ha vuelto a ser noticia producto de su trabajo al frente de River.

En medio de la última doble jornada de Eliminatorias CONMEBOL, en la que la Selección Argentina se impuso 3-0 a Venezuela en el Estadio Monumental y visitará el próximo martes a Ecuador, desde AFA distinguieron al Muñeco como el mejor entrenador de agosto en la LPF.

“El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mantuvo el invicto en el mes con dos victorias y dos empates. Además, River Plate se ubica en la cima de la tabla de posiciones de la Zona B del Torneo Clausura 2025“, se justificó desde las redes sociales oficiales de la Liga Profesional del Fútbol sobre la distinción.

La referencia no incluye ni los duelos de octavos de final de Copa Libertadores ante Libertad ni los de Copa Argentina ante San Martín de Tucumán y Unión, también disputados en agosto, sino solo a los correspondientes a partidos de la LPF: igualdad sin goles ante Independiente, triunfo 4-2 sobre Godoy Cruz, empate 1-1 ante Lanús y victoria 2-0 sobre San Martín de San Juan.

Tweet placeholder

Gallardo todavía no está conforme

El reconocimiento de AFA destacando a Marcelo Gallardo como el mejor entrenador de agosto en la LPF llegó poco después de que el propio DT reconociera que su equipo todavía está lejos del nivel deseado, aunque con mucho margen de mejora de cara a futuro.

Publicidad

Publicidad

Fue después de lograr imponerse por penales a Unión de Santa Fe para clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing, que El Muñeco puso su puntaje al rendimiento colectivo: “Si hoy yo tengo que darle un puntaje al equipo, se lo dije a los jugadores, hoy estamos 5 puntos. En la barrera entre el aprobado y el desaprobado, tenemos que mejorar porque tenemos futbolistas para que el equipo juegue mejor”, se sinceró.

La última decisión de Gallardo con el plantel de River

Producto del desarrollo de una nueva Fecha FIFA, razón por la cual no habrá competencia oficial a nivel de clubes este fin de semana, Marcelo Gallardo tomó la decisión de dar sábado y domingo libre al plantel de River, que recién retomará los entrenamientos el lunes 8 de septiembre.