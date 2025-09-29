La furiosa crítica del Cabezón Ruggeri a Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Riestra: “Estoy re caliente”

Este domingo 28 de septiembre, ocurrió un hecho histórico en el fútbol argentino: Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Estadio Monumental por primera vez. No solo le sirvió para consolidarse como único puntero de la tabla de posiciones, sino que también agudizó la crisis del Millonario. Y ante ese panorama, Oscar Ruggeri criticó fuertemente a Marcelo Gallardo.

El conjunto de Núñez atraviesa un pésimo presente futbolístico: perdió cuatro partidos consecutivos, suceso que no pasaba desde 2010 cuando comenzó la debacle que terminó en el descenso que todavía es recordado. Además, en el medio se dio la eliminación de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras por un global de 5-2, debido a que cayó en ambos compromisos.

Lo cierto es que ni bien sonó el pitazo final, Gallardo se fue rápido al vestuario. Por ese motivo, este lunes el Cabezón no dejó pasar la oportunidad para hacer referencia a la actitud del entrenador ante esa situación. “Se tiene que quedar a esperar a los jugadores. Como siempre espera cuando saludan y ganan. Estamos todos juntos”, explotó el campeón del mundo en la señal de ESPN.

Marcelo Gallardo durante la derrota de River ante Riestra. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex futbolista amplió su discurso al respecto. “Yo también estoy re caliente adentro de la cancha”, continuó en referencia al pensamiento de los jugadores de River. Pocos segundos más tarde volvió a apuntar contra el Muñeco y añadió: “Por tener un nombre más que otro no me voy último o fuera de grupo, es todos juntos”.

En cuanto a la determinación del director técnico de marcharse del campo de juego en absoluta soledad apenas escuchó el silbato del árbitro, Ruggeri volvió a insistir. “Si Gallardo se queda y acompaña silban y van a putear igual, pero estando en el medio no se vienen tanto encima”, sostuvo sobre la importancia del entrenador en los hinchas, con el fin de intentar calmar las aguas.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar su discurso relacionado a la postura que tomó el Muñeco durante la derrota de River ante Deportivo Riestra, el Cabezón hizo una breve conclusión. “Es una forma de hacerse responsable y respaldar a los pibes que están pasando un buen momento”, culminó su opinión como personalidad destacada de la institución, en medio de un complicado presente futbolístico.

Tweet placeholder

Los próximos partidos de River

2 de octubre: River – Racing | Copa Argentina

5 de octubre: Rosario Central – River | Torneo Clausura

12 de octubre: River – Sarmiento | Torneo Clausura

19 de octubre: Talleres – River | Torneo Clausura

2 de noviembre: River – Gimnasia | Torneo Clausura

Publicidad