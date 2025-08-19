Con cambios en todas las líneas, Gallardo arma el once para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

River y Libertad disputarán el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo jueves en el Estadio Monumental. La ida terminó 0 a 0 en Asunción en un partido en el que los de Núñez mostraron dos caras muy marcadas: un primer tiempo lapidario desde el juego y la actitud, mientras que en el complemento -con ingresos importantes como los de Quintero, Nacho Fernández y Driussi– el rendimiento colectivo mejoró y pudo volver a Buenos Aires con la victoria.

El Millonario no quiere sobresaltos, sabe que es candidato a avanzar a los cuartos de final, pero no debe cometer errores ante un equipo endeble en defensa, sin poder ofensivo, pero con buena pelota parada. Ante este panorama, Marcelo Gallardo planifica realizar varias modificaciones en relación al equipo que jugó el pasado domingo ante Godoy Cruz en el Monumental, que tuvo mayoría de suplentes.

¿Cómo formaría River contra Libertad?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el probable once para jugar contra Libertad de Paraguay el próximo jueves es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe destacar que si Lucas Martínez Quarta responde bien estos días ingresaría en lugar de Sebasián Boselli.

Galoppo viene de convertir por duplicado ante Godoy Cruz. (Foto: Getty).

¿Llegan Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta y Fabricio Bustos?

Son días de pruebas en River. Gallardo tiene muy claro que no va a exigir a ningún jugador, por lo que las presencias de Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta están en duda. Ambos sufrieron esguinces en sus rodillas hace unas tres semanas y todavía no sumaron minutos, por lo que todo dependerá de cómo respondan en las prácticas de estos días, aunque la realidad es que están más afuera que adentro. Por su parte, Bustos también sufrió un esguince, pero en su tobillo, y se perdería el duelo ante Libertad del próximo jueves.

ver también Curioso posteo de Miguel Ángel Borja tras otro flojo rendimiento en River: “Jehová tu Dios estará contigo”

¿Por qué no puede jugar Lautaro Rivero?

El pasado sábado 9 de agosto, River visitó a Independiente por el Torneo Clausura y el Millonario regresó a Núñez con una muy mala noticia que fue la rotura de ligamentos de Germán Pezzella, pero también con una buena: el gran nivel de Lautaro Rivero en su debut con la casaca del Millonario. Los de Núñez ya habían entregado -de manera anticipada- la lista con los cinco cambios permitidos de cara a los octavos de final y en la nómina no aparecía Rivero.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de FIFA al doblete de Sebastián Driussi para River ante Godoy Cruz