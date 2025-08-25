Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

La inesperada decisión de Marcelo Gallardo luego del empate de River en su visita a Lanús

Tras la igualdad agónica que consiguió el Granate, el entrenador del Millonario tomó una contundente determinación al término del partido.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el encuentro ante Lanús por el Torneo Clausura 2025.
Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el encuentro ante Lanús por el Torneo Clausura 2025.

En la noche del lunes, River visitó a Lanús por el último partido de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Cuando todo indicaba que se llevaba los tres puntos, el Granate empató el compromiso en la última acción de la jornada y rescató un punto valioso, al mismo tiempo que el Millonario perdió dos. Por ese contexto adverso, Marcelo Gallardo no habló en conferencia de prensa.

Luego del encuentro que terminó igualado 1-1 debido a los goles de Gonzalo Montiel y posteriormente Rodrigo Castillo, el entrenador optó por no asistir a la rueda de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada cotejo. Si bien aún se desconoce el motivo, se estima que el resultado final habría sido el desencadenante para esta resolución.

A Gallardo se lo vio notablemente molesto durante prácticamente todo el trámite del partido a raíz de lo que ocurría dentro del campo de juego. Es que no solo que su equipo no respondió en el primer tiempo, sino que por momentos fue superado por Lanús. En el complemento parecía estar más calmo porque los cambios le respondieron, pero en el final explotó.

Las modificaciones de Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Gonzalo Montiel mejoraron a River y el DT así lo sintió. Con esa fórmula llegó el 1-0 parcial de Cachete pero todo se fue por la borda. En la última jugada Castillo sentenció el empate y el Muñeco estalló de la bronca porque entendía que sus dirigidos podían haber hecho un poco más en la acción que terminó en gol.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el empate ante Lanús por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el empate ante Lanús por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Lo cierto es que estaba todo armado para que el director técnico se haga presente en el sitio, pero finalmente se comunicó esta determinación que derivó en la suspensión. Por eso, cuando los medios presentes aguardaban la figura del Muñeco, el que ingresó a la sala fue Mauricio Pellegrino para dar inicio a sus declaraciones tal como indica el reglamente de la AFA.

Publicidad

Así las cosas, el entrenador se retiró de las instalaciones junto a todo el plantel y el cuerpo técnico, sin dar las típicas declaraciones ante la prensa. El equipo que comanda tácticamente vuelve a las prácticas este mismo martes, ya que el jueves enfrenta a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por lo que tiempo no sobra.

Con un gol agónico, Lanús rescató un empate ante River por el Torneo Clausura 2025

ver también

Con un gol agónico, Lanús rescató un empate ante River por el Torneo Clausura 2025

La tajante decisión de Riquelme sobre la designación de un nuevo mánager para Boca

ver también

La tajante decisión de Riquelme sobre la designación de un nuevo mánager para Boca

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
Jugador x Jugador de River vs. Lanús
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. Lanús

Así quedó la tabla anual tras la igualdad de River ante Lanús
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla anual tras la igualdad de River ante Lanús

Los hinchas de River perdieron la paciencia con Borja ante Lanús: "No le sale una"
River Plate

Los hinchas de River perdieron la paciencia con Borja ante Lanús: "No le sale una"

El gol de Gonzalo Montiel en Lanús vs. River por el Torneo Clausura
River Plate

El gol de Gonzalo Montiel en Lanús vs. River por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo