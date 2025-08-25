La inesperada decisión de Marcelo Gallardo luego del empate de River en su visita a Lanús

En la noche del lunes, River visitó a Lanús por el último partido de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. Cuando todo indicaba que se llevaba los tres puntos, el Granate empató el compromiso en la última acción de la jornada y rescató un punto valioso, al mismo tiempo que el Millonario perdió dos. Por ese contexto adverso, Marcelo Gallardo no habló en conferencia de prensa.

Luego del encuentro que terminó igualado 1-1 debido a los goles de Gonzalo Montiel y posteriormente Rodrigo Castillo, el entrenador optó por no asistir a la rueda de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada cotejo. Si bien aún se desconoce el motivo, se estima que el resultado final habría sido el desencadenante para esta resolución.

A Gallardo se lo vio notablemente molesto durante prácticamente todo el trámite del partido a raíz de lo que ocurría dentro del campo de juego. Es que no solo que su equipo no respondió en el primer tiempo, sino que por momentos fue superado por Lanús. En el complemento parecía estar más calmo porque los cambios le respondieron, pero en el final explotó.

Las modificaciones de Juanfer Quintero, Maximiliano Salas y Gonzalo Montiel mejoraron a River y el DT así lo sintió. Con esa fórmula llegó el 1-0 parcial de Cachete pero todo se fue por la borda. En la última jugada Castillo sentenció el empate y el Muñeco estalló de la bronca porque entendía que sus dirigidos podían haber hecho un poco más en la acción que terminó en gol.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el empate ante Lanús por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Lo cierto es que estaba todo armado para que el director técnico se haga presente en el sitio, pero finalmente se comunicó esta determinación que derivó en la suspensión. Por eso, cuando los medios presentes aguardaban la figura del Muñeco, el que ingresó a la sala fue Mauricio Pellegrino para dar inicio a sus declaraciones tal como indica el reglamente de la AFA.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, el entrenador se retiró de las instalaciones junto a todo el plantel y el cuerpo técnico, sin dar las típicas declaraciones ante la prensa. El equipo que comanda tácticamente vuelve a las prácticas este mismo martes, ya que el jueves enfrenta a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por lo que tiempo no sobra.

ver también Con un gol agónico, Lanús rescató un empate ante River por el Torneo Clausura 2025