Su hermano fue el 9 de Gallardo, tiene 19 años y River lo blinda con una cláusula millonaria

Históricamente, River puso el foco en sus Divisiones Inferiores y los frutos fueron inconmensurables. Di Stéfano, Labruna, Amadeo Carrizo, Alonso y Ortega son algunos de los ídolos del club que se formaron en la cantera, pero esto fue una constante en la historia y los casos más recientes son los de Julián Alvarez, Enzo Fernández o Franco Mastantuono, por poner solamente un puñado de ejemplos. El rédito que dejaron estos futbolistas no fue solamente dentro de la cancha, sino también en las arcas del club ya que sus ventas dejaron varios millones de dólares.

Tras los casos más recientes de pibes formados en el club que se marcharon al poco tiempo de haber debutado, que son los de Claudio Echeverri que se fue a Manchester United y Franco Mastantuono al Real Madrid, en Núñez entendieron que si bien el dinero es importante, la intención es poder disfrutar de las joyas de sus Inferiores en Primera por un tiempo y luego venderlos. Por tal motivo, ya se trabaja en la renovación de contrato de Agustín Obregón, quien pasará a tener una cláusula de salida de 100 millones de dólares.

Agustín Obregón nació en San Isidro, Buenos Aires, el 11 de febrero de 2006. Juega como volante por derecha, se desempeña en la Reserva y firmó su primer contrato con River a mediados de 2023. La intención del Millonario es renovarlo ahora mismo y que tenga una duración hasta diciembre de 2027. Marcelo Gallardo lo tiene en la mira y se estima que será convocado para enfrentar a Atlético Tucumán el próximo sábado por la fecha 9 de la Zona B del Torneo Clausura.

Obregón es uno de los jugadores más destacados de la Reserva de River. (Foto: Prensa River).

ver también Maxi Salas ilusionó a todo River de cara a la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores

Gallardo tuvo a su hermano en River

En julio de 2021, en una operación reámpago, River fichó a Braian Romero, que llegaba desde Defensa y Justicia. El Muñeco le dio rodaje, especialmente en el segundo semestre de 2021 y allí convirtió algunos goles importantes, entre ellos dos ante Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Libertdores de aquel año. Ya para 2022 bajó su nivel, tuvo menos oportunidades y a mediados de año se fue a Inter de Porto Alegre. Si bien no comparten apellido, Braian Romero es hermano de Agustín Obregón y en más de una oportunidad –estando fuera de River- lo fue a ver en sus partidos de Inferiores.

Publicidad

Publicidad

ver también River castigó a uno de sus jugadores y no le permitirá ir al Mundial Sub 20 pese a que fue convocado por la Selección Argentina