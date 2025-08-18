La reacción de FIFA al doblete de Sebastián Driussi para River ante Godoy Cruz

En el Estadio Más Monumental, por la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura, con un equipo alternativo, River venció 4 a 2 a Godoy Cruz y no solo quedó como único puntero de su zona, sino que también llegó a la cima de la tabla anual pensando en la clasificación a las copas 2026.

Una de las grandes figuras del equipo comandado por Marcelo Gallardo fue Sebastián Driussi, quien abrió el marcador a los tres minutos de la primera mitad con un golazo de media distancia y que luego cerró el resultado con una buena definición en el inicio del segundo tiempo.

Luego de estos dos goles del delantero que volvió a ser titular tras dos meses de baja por una lesión de tobillo, la cuenta oficial del Mundial de Clubes le dedicó un posteo para elogiarlo. “Está de vuelta”, dice el mismo, más una foto suya realizando su tradicional festejo.

La reacción de FIFA al doblete de Driussi en River.

Por este buen nivel que mostró en el duelo ante el Tomba, Driussi podría meterse en el equipo titular para enfrentar a Libertad de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de hacerlo, ocuparía el lugar de Miguel Borja, tal como lo hizo en el entretiempo del duelo de ida.

Driussi habló tras su doblete

Luego del encuentro, el delantero habló con TNT Sports, en donde se mostró contento por su partido y palpitó el duelo contra Libertad. “Creo que hicimos un gran partido. En el primer tiempo tuvimos que corregir algunas cosas porque nos generaron situaciones. En el segundo tiempo pudimos hacer un gol más y conseguir una victoria para quedar primeros”, inició.

“Tenía previsto volver un poco antes, pero recaí y tuve un problema también. Agradezco al cuerpo técnico, mis compañeros y mi familia. Estoy contento por volver y marcar, que siempre es lindo con esta camiseta”, continuó, respecto a su recuperación del esguince de tobillo que sufrió.

Y para cerrar, habló sobre el duelo del próximo jueves: “Va a ser un partido difícil, vamos a tener que salir a imponernos en nuestra casa, tratar de ganar el partido y hacer todo lo posible para pasar de ronda”.

