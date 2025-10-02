Las dos dudas de Marcelo Gallardo para el duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

River y Racing jugarán este jueves uno de los partidos más esperados del año. En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, el Millonario y la Academia se verán las caras en el Gigante de Arroyito. Si bien son dos de los clubes de mayor convocatoria del país y disputan el clásico más antiguo del fútbol argentino, lo que sucedió en el último mercado de pases con Maximiliano Salas hizo que este encuentro tenga un tinte especial.

El Millonario necesita una victoria que sirva de envión anímico en un contexto difícil que incluyen cuatro derrotas consecutivas y la eliminación de la Copa Libertadores. Para este encuentro, Marceo Gallardo todavía no podrá contar con algunos jugadores importantes por lesión y otros, que hasta hace poco eran titulares indiscutidos podrían perder su puesto por rendimiento.

¿Cómo formaría River contra Racing?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, la probable formación de River ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Nacho Fernández, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. Aunque también existe la posibilidad que Kevin Castaño y Santiago Lencina inicien en lugar de Fernández y Juanfer.

Juan Carlos Portillo. (Foto: Getty).

La dramática situación de Colidio y Borja

Gallardo tiene en claro que su único delantero indiscutido es Maximiliano Salas, también lo sería Sebastián Driussi, pero el Gordo está lesionado y recién podría reaparecer el próximo fin de semana contra Rosario Central. Quienes corren de atrás en la consideración son Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, ambos de flojo 2025 y con una sequía goleadora importante. Colidio no marca desde el 19 de julio y ya son 12 los partidos sin gritos, mientras que el Colibrí anotó por última vez el 13 de julio y acumula 14 encuentros sin tantos.

ver también La dramática situación de dos delanteros de River y la duda de Gallardo para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

¿Qué pasa si River y Racing empatan?

River y Racing se verán las caras este jueves desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. En caso de empate no habrá tiempo extra y todo se definirá por penales.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Marcelo Gallardo con el plantel de River para el partido contra Racing por Copa Argentina