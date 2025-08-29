Lautaro Rivero, de los elogios de Gallardo a ¿ganarse la titularidad en River en lugar de Martínez Quarta?

Son pocos partidos con la camiseta de River y sería imprudente hacer un juicio de valor categórico, pero lo que mostró Lautaro Rivero en el Millonario ilusiona a los hinchas y mucho. Fuerte por abajo y por arriba, certero en los mano a mano, generalmente decide de manera correcta y hace lo que la jugada pide. Por tal motivo, el marcador central zurdo que regresó al Millonario en este último mercado de pases está en boca de los hinchas y también de Marcelo Gallardo, quien lo elogió tras la victoria por penales de su equipo ante Unión por la Copa Argentina.

¿Qué dijo Gallardo sobre Lautaro Rivero?

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa tras la victoria de River ante Unión por penales y fue consultado por Lautaro Rivero: “Está bueno porque los jugadores se sostienen, se van ganando un lugar, hacen méritos… nosotros evaluamos esas alternativas que nos dan y que se sostengan es en base a su rendimiento. Si un futbolista se sostiene vamos a ir sumando y después esta la competencia interna”.

“Paulo en los últimos tiempos ha sufrido una inflamación en la rodilla que le ha impedido tener trabajo y ha hecho mucho esfuerzo por estar en cancha y uno lo valora, pero esa competencia interna hace que uno tenga que tomar decisiones para diversas situaciones”, concluyó el Muñeco.

Lautaro Rivero. (Foto: Prensa River).

Gallardo y los pibes de River

El Muñeco también se refirió a los juveniles a los que les va dando lugar de a poco, entre ellos aparece Lautaro Rivero: “A veces esto para los chicos es muy bueno y crecen muchísimo por solo estar viviendo la experiencia de compartir con el primer equipo y con jugadores que les aportan cosas para sus carreras. No solo por el hecho de que hayan jugado, sino también les sirve ir sumando experiencias, minutos y entrenamientos y después cada uno se va a ir moldeando para que en un futuro puedan estar preparados para tener mucha más actividad, pero eso lo voy a ir resolviendo yo en base vayan creciendo y ellos también porque no es lo mismo jugar en Reserva que jugar con otra impronta y significado. Están bien, vamos a seguir apostando”.

ver también Gallardo presiona a Juanfer Quintero en este presente irregular de River: “Se tiene que poner mejor”

¿Lautaro Rivero le gana la pulseada a Martínez Quarta?

Si se tienen en cuenta únicamente los rendimientos de los últimos meses, el único marcador central de River que hizo méritos para ser titular indiscutido es Paulo Díaz. Martínez Quarta tuvo algunos altibajos, una lesión le impidió estar al 100% y la realidad es que hoy en día no genera confianza. Sebastián Boselli tampoco tuvo actuaciones destacadas cuando le tocó jugar, mientras que Lautaro Rivero se mostró sólido y su principal valor fue resolver de manera sencilla todas las situaciones que se le presentaron, un aspecto fundamental para este River. Gallardo lo evaluará, pero si la tendencia continúa de esta manera, más temprano que tarde se terminará ganando el puesto.

Publicidad

Publicidad

ver también El record histórico que alcanzó Franco Armani tras ganar otra serie de penales con River