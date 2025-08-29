Miguel Ángel Borja está en el ojo de la tormenta desde hace varios meses. Si bien entre 2023 y 2024 convirtió una cantidad impresionante de goles en River, la realidad es que en el último año sus números bajaron considerablemente, también su rendimiento y dejó de ser ese delantero inamovible para el entrenador. El colombiano suele ser el foco de las críticas por parte de los hinchas, pero su conducta dentro de la cancha, en lo que respecta a la actitud, sigue siendo intachable.

Si bien Marcelo Gallardo no lo puso como titular ante Libertad ni tampoco frente a Unión, el Muñeco confió en él para que juegue el tramo final de ambos partidos y el Colibrí no le falló. En los dos encuentros mostró su temperamento habitual, intentó presionar a los rivales, lucho pelotas aéreas, pero el arco se le hizo esquivo, al menos en el tiempo regular, porque en lo que respecta a los penales, en las dos definiciones convirtió con gran categoría. Ante Libertad la clavó al ángulo y frente a Unión logró engañar al arquero y le pegó al otro palo.

Borja y un regalo con blooper

Lo que en algunos momentos fueron algunos silbidos aislados en el Monumental cuando la voz del estadio mencionó su nombre, en Mendoza recibió aplausos, sobre todo una vez que convirtió su penal y cuando el Millonario selló su clasificación a cuartos de final.

Luego de celebrar con sus compañeros y antes de ingresar al túnel, Miguel Ángel Borja vio una bandera de Colombia en la platea del Malvinas Argentinas y se acercó para tener un lindo detalle con su compatriota: se sacó el short y lo arrojó a la tribuna -la cual está separada del campo de juego por una fosa.

ver también A lo Dibu Martínez: Franco Armani y una estrategia en los penales que fue clave para el triunfo de River ante Unión por la Copa Argentina

El Colibrí falló, el short voló más alto y tanto el hincha colombiano como los del lado suyo se cayeron desde la baranda hacia el lado donde estaba la tribuna, por lo que no hubo heridos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números de Borja en River

Miguel Ángel Borja llegó a River a mediados de 2022 y en un comienzo deslumbró, luego bajó un poco su nivel, pero entre 2023 y comienzos de 2024 mostró su mejor versión. El Colibrí lleva jugados 148 en el Millonario, en los cuales convirtió 61 goles, brindó 10 asistencias y conquistó tres títulos.

ver también Gallardo no se mostró conforme tras la clasificación de River y sorprendió con el puntaje que le puso al equipo: “Tenemos que mejorar”