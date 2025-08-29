Gallardo presiona a Juanfer Quintero en este presente irregular de River: “Se tiene que poner mejor”

River necesita encontrar regularidad. Hace tiempo que dentro de un mismo partido tiene muy buenos momentos, pero otros en los que hace prácticamente todo mal. Marcelo Gallardo es consciente de esa situación y sigue en la búsqueda de su once ideal. Juanfer Quintero es un futbolista importante para los metros finales y, desde su retorno en este último mercado de pases, tuvo buenas pinceladas de fútbol, aunque todavía no logró sostenerlo durante todo un partido completo.

A pesar de estar buscando su forma, su lugar en el equipo, cuando Quintero entra, el hincha de River se ilusiona. Es un futbolista capaz de dejar mano a mano a un compañero con uno de esos pases que solamente él ve, es también un jugador importante para tener la pelota cuando el partido está caliente y se necesita calma, por lo que las expectativas son muchas, inclusive para Marcelo Gallardo, quien tiene una debilidad por él. Tras la victoria por penales del Millonario ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, el Muñeco se refirió al colombiano y le envió un contundente mensaje.

¿Qué dijo Gallardo sobre Juanfer Quintero?

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo afirmó: “Hoy jugó Nacho, también entró Juanfer, tienen que mejorar. Juanfer tiene que mejorar porque nos da unas pinceladas que en el fútbol argentino no se ven, pero tiene que estar mejor, se tiene que poner mejor porque es un jugador diferencial y, mientras tanto, los demás tienen que crecer. Todo tenemos que crecer un poquito. Estamos en una línea media entre aprobado y desaprobado, pero con mucho margen de crecimiento y eso es lo que me tiene ilusionado”.

¿Qué se le viene a River?

Luego de jugar el pasado lunes ante Lanús, el jueves frente a Unión, los de Gallardo no tendrán descanso. El próximo domingo, desde las 19.15 horas, River recibirá a San Martín de San Juan por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura con la misión de sumar de a tres para mantenerse en la cima de la tabla de su grupo y también para sostenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.

Luego se vendrá el parate por Eliminatorias, para el fin de semana del 14 de septiembre medirse ante Estudiantes por el torneo local. Lo siguiente será jugar la ida de los cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras en Núñez.

