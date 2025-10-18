Lautaro Rivero encendió las alarmas en River y salió lesionado ante Talleres

En el marco de la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Mario Alberto Kempes, River visitó a Talleres de Córdoba en búsqueda de una victoria que le permita cortar una racha de 4 derrotas consecutivas en el certamen, y a su vez, escalar al segundo puesto en la tabla anual.

Promediando la primera media hora de juego, en donde no había situaciones de peligro, se encendieron las alarmas en el cuerpo médico del Millonario, debido a que Lautaro Rivero, quien jugó de lateral izquierdo, pidió el cambio por una lesión muscular.

Después de sentir una molestia física, el futbolista se tiró al piso y pidió por el ingreso de los médicos, quienes rápidamente lo asistieron e hicieron señas al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo para realizar un cambio, dado que no podía seguir jugando.

Acorde a lo informado por el periodista de TNT Sports, Maximiliano Grillo, el problema que sufrió el defensor central fue estomacal y no por un problema físico. El mismo, no le permitió continuar con normalidad los 15 minutos restantes.

Cabe destacar que a lo largo del semestre, Rivero fue uno de los futbolistas que más minutos sumó con la camiseta del Millonario debido al buen rendimiento que venía mostrando. Además, en fecha FIFA no descansó, ya que disputó 45 minutos en el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico.

