No tuvieron lugar en River y ahora podrían dejarlo sin Libertadores tras consagrarse campeones en Independiente Rivadavia

Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión, dos arqueros formados en el Millonario, fueron vitales para la consagración de la Lepra mendocina en la Copa Argentina.

Por Joaquín Alis

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina de manera inobjetable. A lo largo del año, dejó en el camino a equipos como Platense, Tigre, River y Argentinos Juniors. En la campaña, utilizó dos arqueros que terminaron siendo fundamentales para lograr la consagración: Ezequiel Centurión y Gonzalo Marinelli.

El titular fue Centurión, que solo se perdió el debut ante Estudiantes en Primera Ronda y luego tuvo asistencia perfecta. El golero de 28 años, que a fin de año deberá regresar al Millonario cuando termine su préstamo, fue determinante en las definiciones por penales ante el Calamar y el club dueño de su pase. Una lesión en los últimos minutos en la final lo privaron de estar en la última tanda.

La sustitución sobre el final del partido en Alta Córdoba le dio una oportunidad de oro a Marinelli, otro hombre formado en Núñez. El ex Tigre mantuvo el arco en cero en el primer partido de la Lepra en el torneo y reapareció para atajarle -dos veces- el penal a Tomás Molina.

Las pocas chances de Centurión y Marinelli en River

Centurión llegó a disputar apenas 11 partidos en River y se marchó luego de la llegada de Jeremías Ledesma. Las pocas oportunidades para el oriundo de Cipolletti aparecieron cuando Franco Armani era convocado a la Selección Argentina. Si bien cumplió, la estadía del Pulpo lo privó de cumplir el sueño de adueñarse del arco.

Marinelli tuvo una historia diferente. Fue promovido a Primera División en la temporada 2009/10, pero no tuvo ninguna chance de atajar en la máxima categoría. Por esa razón, su carrera continuó en otras instituciones como Atlético Rafaela, Huracán, Colón y Tigre.

La victoria de Independiente Rivadavia, una mala noticia para River

Si bien todavía depende de sí mismo para jugar el Repechaje, la coronación de Independiente Rivadavia complicó las posibilidades de River de jugar la Copa Libertadores 2026. Al Millonario le convenía que Argentinos Juniors, uno de sus rivales directos, fuera el campeón y para dejar de pelear el ingreso en la tabla anual.

La remontada del Bicho para llegar a los penales fue un golpe de ilusión para los de Marcelo Gallardo. Sin embargo, las vueltas del fútbol hicieron que el propio Marinelli, un hombre riverplatense, le diera la victoria a los dirigidos por Alfredo Berti.

DATOS CLAVE

  • Ezequiel Centurión solo disputó 11 partidos en River antes de irse tras la llegada de Jeremías Ledesma.
  • Gonzalo Marinelli fue promovido a Primera en 2009/10 pero no tuvo ninguna chance de atajar en la máxima categoría.
  • Ambos fueron responsables del título de Independiente Rivadavia, que complica la clasificación de River a la Libertadores 2026.
joaquín alis
Joaquín Alis

