En medio de la salida de Sebastián Villa, Independiente Rivadavia busca reforzarse con un jugador de River

Por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, Sebastián Villa llamó la atención de todo Independiente Rivadavia, ya que su mensaje fue de despedida. Si bien desde la institución mendocina que conduce Daniel Vila desmienten que el ex Boca vaya a dejar el equipo de Alfredo Berti, la incertidumbre no deja de crecer.

En medio de toda esta situación, Vila sabe que Ezequiel Centurión termina su préstamo y, a pesar de que fue muy importante para lograr la consagración en la Copa Argentina, el arquero formado en las inferiores de River abandonará a la tierra del vino porque termina su préstamo.

Por el momento, el cipoleño tendrá que retornar hacia Núñez para volver a vestir la camiseta del Millonario, ya que su cesión fue sin cargo ni opción de compra. Sin embargo, el mandamás de la Lepra avisó que “Ezequiel se quiere quedar en Independiente Rivadavia”. Incluso, durante la entrevista con Dos de Punta confirmó que negociarán con los directivos de River para buscar un acuerdo por el arquero de 28 años.

Cabe destacar que, según la información que publicaron en La Página Millonaria, desde el elenco riverplatense no tendrían en cuenta al ex Estudiantes de Buenos Aires y que “están abiertos a negociar para concretar una venta y embolsar algo de dinero”.

Gonzalo Marinelli y Ezequiel Centurión celebran la Copa Argentina. (Foto: Prensa Independiente Rivadavia)

Las estadísticas de Ezequiel Centurión en Independiente Rivadavia

A nivel profesional, desde que debutó, Ezequiel Centurión obtuvo su quinto título. Los primeros cuatro los consiguió con la camiseta de River, mientras que con Independiente Rivadavia logró uno solo.

Hasta el momento, durante su estadía en el elenco mendocino, lleva un total de 57 partidos disputados, recibió 60 goles y mantuvo la valla invicta en 20 ocasiones.

