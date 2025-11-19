Confirman el deseo de Diablito Echeverri de volver a River: cuál es el plan de Manchester City ante la falta de continuidad en Bayer Leverkusen

En Manchester City no están nada conformes con la situación de Claudio Echeverri en Bayer Leverkusen, jugador al que cedieron para que gane la continuidad que le permita afianzarse en el fútbol europeo pero que hasta el momento no ha tenido la participación esperada en el equipo que conduce Kasper Hjulmand.

El Diablito lleva disputados ocho partidos con el equipo alemán, entre Bundesliga y Champions League, pero solo en tres de ellos alineó como titular. El detalle que más molesta al club inglés dueño de su ficha es que ya son siete los que acumula sin sumar ni un solo minuto, lo que podría llevar a que cancelen a fin de año la cesión que estaba prevista hasta mediados de 2026.

Está claro que si Echeverri regresa a Manchester City a fin de año no será para quedarse a las órdenes de Josep Guardiola, sino para que vuelvan a buscarle destino. En ese sentido, desde ESPN avanzaron que si fuera por el deseo del jugador estaría encantado de poder regresar a River. “El Diablito ya comunicó a su familia, a su representación, que su deseo es volver a Argentina. Quiere venir a jugar a River, quiere volver a tener continuidad futbolística y sabe que River es el mejor lugar para lograrlo”, contó el periodista Juan Patricio Balbi.

Si bien esa disposición del Diablito es muy importante para que El Millonario pueda ilusionarse con la oportunidad real de recibirlo a préstamo para iniciar la temporada 2026, la otra mitad de la ecuación será la más difícil de resolver, porque los planes del equipo inglés no han cambiado y pretender que sea en Europa donde el futbolista de 19 años gane la continuidad deseada.

Más le cuesta a Echeverri afianzarse en Europa, más extraña a River (Getty).

“Si Manchester City efectivamente decide cortar el préstamo de Echeverri con Bayer Leverkusen, la intención es renegociar al jugador, porque Guardiola no lo tenía ni lo tiene en los planes para esta temporada. Ahí está el punto. No quieren venderlo, sino volver a cederlo. River es una opción viable desde lo deportivo, pero la prioridad es negociarlo en un club del fútbol europeo“, detalló el periodista en SportsCenter.

Publicidad

Publicidad

Y explicó: “Digo prioridad, pero no exclusividad. Un primer intento será renegociarlo en el fútbol europeo, por ejemplo en Girona que es propiedad del City Group y compitió por él con Bayer Leverkusen. Si eso no sucede, si la voluntad del jugador se impone, no descarto que aparezca River en la conversación”.

ver también La frase de Franco Mastantuono sobre la Selección Argentina que refleja sus chances de jugar el Mundial 2026

Los números de Echeverri en Europa

Desde su arribo al fútbol europeo, Claudio Echeverri apenas contabiliza 11 partidos oficiales: ocho de ellos con Bayer Leverkusen y solo tres con Manchester City. En esos encuentros, contabiliza 285 minutos de juego, aportó un gol, con el equipo inglés en el Mundial de Clubes, y entregó una asistencia para el equipo alemán en Champions League.

En síntesis

Claudio Echeverri lleva ocho partidos disputados con el Bayer Leverkusen entre Bundesliga y Champions.

lleva disputados con el entre Bundesliga y Champions. El Manchester City evalúa cancelar cesión de Echeverri a fin de año, prevista hasta mediados de 2026 .

evalúa cancelar cesión de a fin de año, prevista hasta . El futbolista de 19 años expresó su deseo de regresar a River Plate para tener continuidad.

Publicidad