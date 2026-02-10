Sufrió dos lesiones graves, no era tenido en cuenta por Gallardo en River y rescindió su contrato para jugar en Ferro

Sin lugar en la consideración de Marcelo Gallardo en River, y con una edad mayor para jugar con la Reserva de Marcelo Escudero, el defensor central Leandro Peña Biafore, hermano de Felipe, tomó la decisión de rescindir su contrato con la institución de Núñez en búsqueda de nuevas oportunidades.

Es por eso que en las últimas horas el futbolista de 22 años fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Ferro, equipo que milita en la Primera Nacional y con el que firmó contrato por dos temporadas en condición de libre, hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Leandro Peña Biafore es jugador de Ferro. El defensor central de 22 años llega libre de River y firmó contrato hasta diciembre de 2027”, informó la cuenta oficial del club de Caballito para anunciar a su nuevo refuerzo, junto a una foto del futbolista firmando su contrato.

A lo largo de su carrera, Peña Biafore no logró debutar en el equipo comandado por Marcelo Gallardo y sufrió dos lesiones importantes que truncaron su proyección. La primera de ellas fue la rotura de ligamentos cruzados en su paso por las divisiones inferiores de la institución.

Luego pasó a préstamo a Elche de España para jugar en su segundo equipo, pero la cesión tuvo que cortarse a mitad del año pasado ya que sufrió una insuficiencia de ligamento cruzado en la rodilla derecha, por la que tuvo que iniciar su rehabilitación con el cuerpo médico del club.

Cabe destacar que más allá de esta salida, River no tendrá cupo para incorporar a otro futbolista en este mercado de pases, que tiene tiempo hasta el 10 de marzo. Esto se debe a que la salida fue al fútbol argentino y para tener un nuevo espacio para fichar tiene que ser una transferencia al exterior.

