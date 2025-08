Desde que inició el segundo semestre, Marcelo Gallardo debió preocuparse por tener jugadores lesionados. Hubo esguinces severos, molestias musculares y hasta tendinitis. El calendario es exigente y los jugadores lo sufren. En esta oportunidad quien recibió el alta médica fue Juan Carlos Portillo, quien llegó a River en este último mercado de pases desde Talleres.

El mediocampista, que también puede desempeñarse como marcador central, llegó al Millonario con una tendinitis en su cuádriceps derecho y por eso se ausentó en los primeros partidos del semestre. Este miércoles recibió el alta médica, pero Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta para los próximos encuentros ya que considera que es necesario que recialice una nivelación física para ponerse a tono con sus compañeros, el mismo sería de entre siete y diez días.

¿Qué partidos se perdería Juan Carlos Portillo?

Es un hecho que Juan Carlos Portillo se perderá el partido del próximo sábado ante Independiente por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura, a disputarse en Avellaneda desde las 18.30 horas. Tampoco estaría disponible para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay, el mismo se jugará el jueves 14 de agosto a partir de las 21.30 horas. Todo indica que tendrá su primera convocatoria en River para enfrentar a Godoy Cruz el 17 de agosto.

Juan Carlos Portillo. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo fue la última vez que jugó Portillo?

Juan Carlos Portillo no suma minutos oficiales desde el 27 de mayo de 2025, cuando Talleres enfrentó a Sao Paulo por la Copa Libertadores. Como los cordobeses no pasaron a los octavos de final del Torneo Apertura, no tuvo más competición hasta el inicio del Torneo Clausura, pero allí decidió no jugar los primeros partidos ya que se estaba negociando su llegada a River. Es por esa razón que Gallardo considera que necesita unos días de puesta a punto.

El panorama de los lesionados de River

Este miércoles no solamente recibió el alta Juan Carlos Portillo, sino que también lo hizo Lautaro Rivero. Por otro lado, quienes todavía se están recuperando son: Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Maxi Meza y Maxi Salas. Se estima que Driussi pueda estar para el partido de ida ante Libertad por la Copa Libertadores, mientras que Salas y Martínez Quarta apuntan a llegar en condiciones al duelo de vuelta. Por su parte, Maxi Meza todavía tiene para dos meses más de recuperación luego de operarse de una tendinopatía rotuliana crónica.

