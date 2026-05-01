River sumó tres puntos vitales en la Copa Sudamericana y el máximo responsable fue Santiago Beltrán. El arquero fue la figura en los 90 minutos con múltiples atajadas y un penal detenido a Eduardo Sasha. En las redes sociales lo piden para la Selección Argentina.

Es que el buen nivel del juvenil golero lo volvió tendencia en la red social X. Allí, cientos de fanáticos del Millonario opinaron que Lionel Scaloni debería convocarlo a la Albiceleste. De hecho, otros redoblaron la apuerta y aseguraron que debe estar entre los tres arqueros que irán al Mundial 2026.

“Ya se ganó el puesto”, “va a ser el arquero cuando Dibu decida retirarse”, “lo empezás a apadrinar desde ahora y en 2030 es titular“, fueron algunas de las publicaciones de los fanáticos del club de Núñez. Cabe recordar que el jugador nunca fue citado a la Mayor.

Beltrán corre con escasas (por no decir nulas) chances de ir a la Copa del Mundo. Esos lugares serían ocupados por Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, mientras que el más cercano a pelear un puesto es Walter Benítez. De esos 4 saldrán los elegidos.

Los elogios de los hinchas a Beltrán

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Qué dijo Beltrán tras la victoria ante Bragantino

Tras haber tapado su primer penal en Primera División, Santiago Beltrán declaró: “Este momento me va a quedar grabado para toda la vida. Es el primer penal atajado. Son momentos cúlmines en los que tenés que estar, hay que aparecer, y por suerte pude aparecer hoy“.

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“Es parte de todo el grupo de arqueros. Solemos estudiar los rivales, ver las características de los pateadores. En este caso, Sasha es un gran pateador, creo que no había errado ningún penal, y tenía penales muy variados. Fue un poco de intuición, y si iba ahí, había que atajarla”, agregó.

En síntesis