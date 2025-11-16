Es tendencia:
Los puntajes 1×1 de River vs. Vélez por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario tras el 0-0 conseguido en su visita a Liniers.

Por Bruno Carbajo

© GettyLa formación titular de River ante Vélez.

Franco Armani (7): De los pocos aprobados. Salvó al equipo en dos oportunidades, con una volada espectacular a Carrizo y una doble atajada en el segundo tiempo.

Fabricio Bustos (5): Una nueva víctima de la enfermería. No logró ser influyente en los 20 minutos que jugó antes de pedir el cambio.

Juan Portillo (4): Le costó hacer de último hombre. Sufrió muchos retrocesos y perdió gran parte de los duelos individuales que disputó. Tampoco estuvo fino con los pies.

Lautaro Rivero (5): El único que mostró seguridad en la última línea. Atento para los cierres y pícaro para ganar faltas en jugadas donde se encontró al límite.

Milton Casco (5): Fue de lo mejor en ataque, como creador de jugadas e incluso teniendo en su cabeza la más clara del complemento, pero no dio garantías en defensa. Padeció constantemente los desbordes de Carrizo.

Giuliano Galoppo (4): Pasó inadvertido todo el partido. No colaboró en la creación y tampoco dio una mano en defensa o en ataque, su punto fuerte.

Enzo Pérez (6): Se encargó de darle orden y contención al mediocampo. Con su experiencia logró estar atento a los relevos y poca distribución de pelota del equipo.

Santiago Lencina (4): Le costó tener injerencia. Estuvo intermitente y con participaciones de poco desequilibrio.

Juan Fernando Quintero (5): De mayor a menor. Comenzó siendo la manija del equipo, con habilitaciones exquisitas, pero se diluyó muy rápido. Terminó saliendo tras varios minutos sin tocar la pelota.

Maximiliano Salas (3): Padece de una notoria falta de confianza. Le costó asociarse, falló entregas inusuales y quedó más de una vez en fuera de juego. Preocupante rendimiento.

Sebastián Driussi (3): Tuvo en sus pies la mejor ocasión de River. Luego, tuvo un flojísimo partido, rebotando mal, pasando largos minutos sin tener contacto con el balón. Da la sensación de no tener la química necesaria entre Salas y él.

Los que ingresaron

Agustín Obregón (5): Producto de su debut inesperado, padeció el primer tiempo y fue amonestado prematuramente. Mejoró en el complemento, mostrándose más seguro.

Thiago Acosta (6): El único que mostró cierta picardía. Se animó a rematar desde lejos y generó combinaciones interesantes.

Ian Subiabre (4): Prácticamente no tocó la pelota. Le llegó poco y se preocupó más por defender que atacar.

Joaquín Freitas (5): entró con más ganas que juego, lo cual se valora ante el complicado tránsito de River en el encuentro.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

