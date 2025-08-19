El segundo ciclo de Manuel Lanzini por River está terminado hace rato. Marcelo Gallardo realizó una depuración del plantel luego de volver del Mundial de Clubes y les comunicó a varios futbolistas -muchos de ellos a los que supo utilizar bastante- que no sería tenidos en cuenta. El ex futbolista de West Ham y la Selección Argentina esperó ofertas que nunca llegaron y así fue que decidió continuar su carrera en Vélez, que hace semanas lo sondeó.

Manuel Lanzini aceptó un salario bastante menor que el que cobraba en River, pero su intención fue por el lado futbolístico y de los desafíos. Luego de inicio de 2025 para el olvido, los de Liniers encaminaron su situación con la llegada de Guillermo Barros Schelotto. Para el Mellizo, al Fortín le faltaba un jugador diferente y por eso fueron a buscar a Lanzini, que viene de dos años irregulares en el Millonario, pero sabido de sobra es que tiene una calidad impresionante.

¿Cómo será la llegada de Manuel Lanzini a Vélez?

A Manuel Lanzini le quedaban solamente seis meses de contrato en River y la realidad es que ningún club va a desembolsar dinero en el pase, por lo que una de las condiciones del Fortín fue que logre salir gratis del Millonario. La cuestión es que si el enganche rescindía su vínculo con el club de Núñez iba a llegar al Fortín como jugador libre y eso le iba a impedir jugar el Torneo Clausura, tal como sucedió con Marcos Rojo en Racing.

Manuel Lanzini en River. (Foto: Getty).

En River nunca quisieron poner un palo en la rueda y siempre estuvieron dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible. En estas horas el Millonario y el Fortín están negociando la forma en la que se producirá la transferencia, se estima que podría ser una especie de préstamo o una venta simbólica, con el fin que el jugador pueda disputar tanto la Copa Libertadores como el Torneo Clausura.

Cabe recordar que los de Liniers pueden incorporar un futbolista porque vendieron a Valentín Gómez al Real Betis luego del cierre del libro de pases en Argentina, por tal motivo tienen tiempo hasta el 31 de agosto para sumar a un jugador.

