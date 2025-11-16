Es tendencia:
River Plate

Marcelo Gallardo se refirió a la posible clasificación de River a la Libertadores con ayuda de Boca: “Las cartas arriba de la mesa”

Tras el empate ante Vélez, el Muñeco rompió el silencio en la conferencia de prensa y se refirió al panorama de su equipo.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, director técnico de River durante el duelo ante Vélez.
© GettyMarcelo Gallardo, director técnico de River durante el duelo ante Vélez.

Este domingo y tras empatar 0-0 ante Vélez, River quedó muy complicado para clasificar a la Copa Libertadores 2026. En un partido apático del Millonario y en el que mereció perder una vez más, derivó en quedar marginado a la Sudamericana. Ahora depende de dos posibilidades: salir campeón o esperar que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors se consagren para ir al repechaje.

El equipo continuó en la misma sintonía que en los últimos encuentros, siendo inferior a su rival durante la gran mayoría del trámite y generando pocas situaciones de cara al arco contrario. En ese contexto, Marcelo Gallardo asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada cotejo y se refirió al ámbito internacional.

En cuanto a la posibilidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores con ayuda de Boca, el Muñeco no dudó en manifestar su opinión al respecto. “Todavía no terminó”, expresó en primera instancia y con un tono contundente que no dio lugar a réplica. “Voy a contestar cuando tengamos todas las cartas arriba de la mesa”, completó su respuesta pocos segundos más tarde.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el duelo ante Vélez. (Getty Images)

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate durante el duelo ante Vélez. (Getty Images)

Más declaraciones de Marcelo Gallardo

Gallardo fue consultado sobre si mantiene la misma autoexigencia que en su primer ciclo y, con un estilo tajante, respondió: “¿De verdad me preguntas eso? ¿Vos crees que no? ¿Me conoces a mi? ¿Y de verdad crees que no lo tengo? Yo me estoy haciendo cargo del funcionamiento del equipo. No vine nunca a decir lo contrario de la realidad que se ve. Punto, listo“.

Luego, el Muleco siguió: “No me vas a venir a decir a mí si yo soy autoexigente conmigo o querer generar esa duda. No te lo voy a permitir porque sé lo profesional que soy y la exigencia que tengo conmigo y para este club. Está fuera de discusión. Después podés decir lo que quieras: ‘somos un desastre’, ‘no le damos dos pases a un compañero’, ‘el equipo juega mal’. Lo otro no”.

Sobre la fuerte crisis futbolística que atraviesa River, sostuvo: “Estamos en ese momento de seguir buscándole la vuelta. No voy a claudicar hasta encontrar la vuelta y si no es ahora, será mañana. Mientras tanto hay que aguantar“. Inmediatamente después, redobló: “El que esté débil para afrontar esta situación, no puede estar. Yo sí, voy a aguantar y a seguir insistiendo”.

De cara a lo que viene en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el Muñeco afirmó: “Ahora es volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Habrá que buscar argumentos para intentar llegar lejos en esta fase”. Y sobre la situación actual, concluyó: “En algún momento esto va a terminar dándose vuelta porque no va a durar para siempre”.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Marcelo Gallardo se negó a contestar sobre la clasificación a Copa Libertadores 2026 por ayuda de terceros, diciendo “Todavía no terminó“.
  • Gallardo enfrentó cuestionamientos sobre su autoexigencia, respondiendo tajantemente: “No te lo voy a permitir” y “sé lo profesional que soy”.
  • El DT de River afirmó que no va a “claudicar” hasta encontrarle la vuelta a la fuerte crisis futbolística del equipo.
Nahuel De Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

