Mariano Closs, lapidario con River tras perder el Superclásico: “Gallardo va bajando escalones”

En la derrota de River ante Boca por 2 a 0 en el Superclásico, el entrenador Marcelo Gallardo fue uno de los principales apuntados por los hinchas, debido a que no quedaron conformes con el rendimiento del equipo, ni mucho menos con el planteo que presentó con el XI titular.

Respecto a esto, en la apertura del programa F12, emitido por ESPN, el periodista Mariano Closs apuntó contra el ‘Muñeco’ ya que afirmó que sus dirigidos salieron a tratar de anular a su rival y no jugaron el clásico de la manera en la que el DT se acostumbró a hacerlo.

“Sorprendió la formación de River. Lo más visible que intentó fue marcar a Delgado y a Paredes. Si tu única idea es hacer eso y con pelota es que te ayude Salas, está complicado”, inició con su crítica para con el entrenador del Millonario por el planteo con la línea de cinco defensores.

“Salas no tenía compañía. Ni Driussi ni Meza funcionaron”, continuó sobre el pobre trabajo de la delantera del Millonario. Y agregó, respecto al ingreso de Galarza por el lesionado Meza: “Con Galarza también me estabas diciendo algo sobre lo que buscabas. Si juego juego y si no juego, no pasa nada”.

“El partido se divide del 1-0 para atrás y del 1-0 para adelante. River dijo ‘lo anulo a Boca y lo ataco cuando pueda’. En el paso a paso del partido de ayer, Gallardo va bajando escalones”, cerró Closs sobre cómo analizó el partido teniendo en cuenta el planteo que presentó River en La Bombonera para evitar una nueva derrota en el certamen.

Closs criticó a Quintero

Por otro lado, dentro de su análisis, el periodista de ESPN también lanzó una crítica para Juan Fernando Quintero. El colombiano ingresó en el entretiempo, con el partido 1 a 0 a favor del Xeneize, y no tuvo un buen rendimiento para levantar el nivel de juego de sus compañeros.

“Quintero tiene la número 10. Tiene que empezar a pedir la pelota, a buscar el balón. No entró 0-3 a la cancha eh. Si el partido anímico le pesa al chico Jaime es una cosa, pero Quintero tiene que agarrar la pelota. Si el DT lo pone en un entretiempo es ‘hacé algo’”, argumentó.

