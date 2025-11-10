Qué tiene que pasar para que River no clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura

Hace apenas unas semanas, nadie imaginaba que River llegaría a la última fecha de la temporada regular con la posibilidad de no clasificar a octavos de final. La Zona B del Torneo Clausura siempre estuvo bien diferenciada. De hecho, a diferencia de la Zona A, hace algunas fechas ya se conocen algunos clasificados a los playoffs, como Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y el pasado viernes se sumó San Lorenzo.

River entró en una debacle futbolística y de resultados que lo pusieron en una situación complicada, especialmente en lo que respecta a la tabla anual, la que da cupo a las copas internacionales del próximo año. Es cierto que su clasificación a octavos de final del Clausura está encaminada, aunque todavía no asegurada a falta de una fecha para el cierre de la temporada regular.

¿Qué tiene que pasar para que River no juegue los playoffs del Torneo Clausura?

El próximo fin de semana, River visitará a Vélez por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Clausura. Si el equipo de Gallardo gana o empata sellará su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura, aunque si pierde se le puede complicar, pero no quedaría directamente eliminado ya que dependerá de otros resultados.

Para que quede eliminado del Clausura, según informó el usuario de X @NumeralRiver, el Millonario tendría que perder su partido ante Vélez y que ganen Talleres, Sarmiento y San Martín de San Juan -también debe salvarse del descenso- y, por otro lado, que Gimnasia consiga los seis puntos que le quedan por jugar. Cabe destacar que el Lobo adeuda su partido correspondiente a la fecha 15.

En la próxima fecha, River visitará a Vélez. Por su parte, Talleres jugará contra Instituto en Alta Córdoba, Sarmiento visitará a San Lorenzo, San Martín de San Juan a Aldosivi y Gimnasia a Platense. El Lobo, por su parte, este lunes se medirá ante Vélez en El Bosque.

El Millonario cayó ante Boca. (Foto: Getty).

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura

