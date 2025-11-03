Chiqui Tapia atacó públicamente a Mariano Closs tras las denuncias sobre los arbitrajes en el fútbol argentino

Mientras los 30 equipos del Torneo Clausura se juegan la clasificación en las últimas fechas de la fase regular, la Asociación del Fútbol Argentino está bajo críticas por los arbitrajes en cada cancha. Mariano Closs fue uno de los periodistas que puso el grito en el cielo al respecto.

El relator de ESPN opinó concretamente sobre la victoria de Boca Juniors ante Barracas Central en la que Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui Tapia. Closs se refirió a la posterior suspensión del árbitro, a quién no eligieron para trabajar en ninguno de los 15 partidos de la Fecha 14.

“A Lamolina no lo designaron ni para sacar un lateral. Cuando vi que no lo llamaron, revisé si el árbitro del VAR (Trucco) estaba. Será VAR en River vs. Gimnasia. Quiere decir que no le reprochan esa jugada a Lamolina porque quiere decir que Trucco no debió llamarlo. Deducción, lo limpiaron por echar a Tapia”, sostuvo Closs.

La respuesta desde AFA no tardó en llegar y salió nada menos que desde las redes sociales del presidente Tapia. El mandatario atacó públicamente a Closs al hacer referencia sobre asuntos personales, tanto en su cuenta de X como en estados de WhatsApp.

“Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta”, soltó Tapia sobre una entrevista durante los Juegos Olímpicos de aquel año en los que Closs habría compartido que le hubiese gustado dedicarse a esa rama del fútbol. Además, compartió una imagen de Mike Tyson para hacer referencia a un asunto personal del relator: “Solo para entendidos”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mariano Closs apuntó contra un jugador de River y afirmó que su ciclo está terminado: “Lo vengo diciendo hace mucho”

DATOS CLAVE