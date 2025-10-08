Mastantuono reveló cómo se sintió ante la crítica de los hinchas por su salida y cuándo volverá a River: “No podemos planificar”

La venta de Franco Mastantuono desde River hacia Real Madrid se transformó en la más alta de toda la historia del fútbol argentino. Los españoles desembolsaron 40.000.000 de euros para sacárselo de las manos a Jorge Brito y Marcelo Gallardo, y ahora no solo deslumbra a los hinchas del Merengue, sino que también a los de la Selección Argentina.

Cuando los jugadores, principalmente los surgidos en la cantera, se marchan de la institución para triunfar en Europa, los fanáticos empiezan a preguntarse cuándo será que los volverán a ver luciendo la primera camiseta de sus respectivas carreras profesionales. Y a pesar de que el nacido en Azul tiene solo 18 años, su retorno a River ya está en el común de la gente.

Durante una entrevista que le brindó a ESPN desde Miami, donde se entrena con el seleccionado nacional, el delantero recordó cómo fue su relación con los simpatizantes riverplatenses, pero también cómo tomó algunas críticas que circularon por las redes sociales tras aceptar su salida hacia el máximo ganador de la Champions League: “Sentí el cariño de los hinchas de River, fue algo único. Era lo que imaginaba desde chico”, exclamó. Y agregó: “Sé que se sintieron mal por mi transferencia, algunos lo entendieron. Pero es algo que no me olvidaré nunca”.

Antes de referirse a un posible retorno, recordó con palabras de afecto a sus entrenadores en el fútbol argentino: “Gallardo y Martín Demichelis me marcaron muchísimo en mi carrera. Aprendí mucho y me cumplieron el sueño de debutar”, remarcó. Y allí fue mostró una tajante postura: “Me encantaría volver a River en el futuro”.

“En la vida pueden pasar muchas cosas y no podemos planificar lo que pasará en 10 años. Pero por lo que te da River, te dan ganas de volver“, agregó con total cautela, ya que no quiso comprometerse a realizar una promesa que, más adelante por diferentes circunstancias, quizá no pueda cumplir.

Franco Mastantantuono celebra con la camiseta de River. (Daniel Jayo/Getty Images)

Los números de Franco Mastantuono en River

Franco Mastantuono solo llegó a disputar 64 partidos con la camiseta de River, en los que aportó 10 goles, y apenas logó celebrar el título conquistado en la Supercopa Argentina 2023 antes de despedirse, sin haber cumplido los 18 años.

