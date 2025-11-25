Es tendencia:
River Plate

Matías Galarza Fonda rompió el silencio y destacó las 4 cuestiones que trabajará para revertir la crisis de River: “Amo este club”

El volante paraguayo apareció en sus redes sociales y reconoció no estar conforme con su nivel desde su arribo al Millonario.

Por Bruno Carbajo

Matías Galarza Fonda, jugador de River.
Pese a que la eliminación ante Racing dejó a todo el plantel de River bajo la lupa, todas las miradas quedaron sobre un nombre en particular: Matías Galarza Fonda. El volante paraguayo cometió un grosero error que derivó en el gol definitivo del encuentro, convirtiéndose en el centro de las críticas Millonarias. Y en medio de los cuestionamientos sobre su nivel en el club, el paraguayo decidió romper el silencio con un sincero mensaje de disculpas.

A través de sus redes sociales y a corazón abierto, el volante realizó una publicación para el hincha riverplatense. “Hoy quiero pedirle disculpas a toda la hinchada de River. Desde que llegué, hace poco más de tres meses, jamás imaginé encontrarme en esta situación, ni en lo personal ni en lo institucional“, abrió su texto, junto a una imagen en blanco y negro.

Las críticas por su rendimiento hicieron inevitable que se generen especulaciones sobre su futuro. Sin embargo, el propio volante se encargó de ponerle fin al dejar en claro su deseo por revertir la situación. “Hoy me toca aprender, levantar cabeza, trabajar sobre mis errores y buscar mi mejor versión“, expresó, enumerando las tareas que buscará cumplir de cara a los próximos meses.

Y para dejar en claro su compromiso con River, junto a emojis de corazones rojo y blanco, cerró: “Amo este club y voy a dar lo mejor de mí para salir adelante y dejarlo en lo más alto, como tiene que ser!“. La repercusión de la publicación fue instantánea: en un gesto que puede interpretarse como apoyó, superó los 4000 likes en menos de 10 minutos, mientras que el propio jugador desactivó los comentarios.

El posteo de Galarza Fonda en sus redes sociales tras la eliminación contra Racing.

Galarza lleva disputados un total de 14 partidos desde su llegada a River, a mediados de este año. Sin goles ni asistencias, su rendimiento estuvo bajo la lupa millonaria en cada uno de los partidos. No obstante, los 18 minutos que sumó ante Racing significaron un claro paso en falso: en la última jugada del encuentro intentó bajar con el pecho una pelota dentro del área y terminó siendo anticipado por Martirena, que terminaría convirtiendo el tanto definitivo.

Galarza Fonda también se disculpó con sus propios compañeros

Así como lo hizo a través de sus redes sociales, el volante paraguayo habría tomado un similar accionar con el plantel de River horas atrás. Según pudo saber Bolavip, el jugador le pidió disculpas a todos sus compañeros en el vestuario del Cilindro de Avellaneda.

En medio de esta situación, quien salió en defensa de Galarza fue el propio Marcelo Gallardo. En conferencia de prensa, el Muñeco explicó los motivos que lo llevaron a decantarse por los ingresos del paraguayo y Juan Carlos Portillo en reemplazo de Enzo Pérez y Nacho Fernández. “Jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que vienen dando mucho y en el partido lo venían sintiendo“, sostuvo.

Datos clave

  • Matías Galarza Fonda pidió disculpas a los hinchas de River tras la eliminación.
  • El volante cometió un error ante Martirena que derivó en el gol de Racing.
  • Acumula 14 partidos sin goles ni asistencias desde su llegada a mediados de año.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

