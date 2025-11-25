Mientras Guardiola suelta dardos a su representante, revelan el rol clave de Manchester City en la posible vuelta de Echeverri a River

En medio de una temporada conflictiva, en la que no tiene los minutos que fue a buscar al Bayer Leverkusen de Alemania, el mediocampista ofensivo Claudio Echeverri podría cortar su cesión para regresar a Manchester City, club dueño de su pase, que lo prestó por un año.

Debido a que hay una opción de repesca en caso de que no juegue el 50% de los minutos posibles, el elenco inglés tiene la posibilidad de llamar al argentino en el próximo mercado de pases y cederlo nuevamente. Allí, River podría tener la chance de intentar un préstamo en enero.

Según pudo saber Bolavip, la intención del futbolista chaqueño es volver a Argentina para vestir los colores del Millonario. Tal es así que en las redes sociales el ‘Diablito’ posteó sugerentes historias para mostrar su deseo de regresar al club en el que debutó como profesional en 2024.

Además, Echeverri ya le planteó esta decisión a su representante, con el objetivo de que este inicie con las primeras conversaciones con la gente de River y así buscar un préstamo por 6 o 12 meses para que el volante ofensivo de 19 años pueda regresar al equipo de Gallardo.

El rol clave del Manchester City en el futuro de Echeverri

Al ser el club dueño de su pase, Manchester City será quien defina el próximo club del Diablito, siempre y cuando Guardiola no tenga la intención de quedárselo para la segunda parte de la temporada. Por el momento, todo indica que lo volverán a ceder para que tenga rodaje.

En este contexto, según pudo saber Bolavip, la intención del elenco ciudadano es que Echeverri sea prestado al fútbol de Europa para que pueda tener mayor rodaje. De esta manera, la posibilidad de volver a Sudamérica son pocas, por lo que el futbolista ejercerá presión.

Así las cosas, la pelota la tendrá Manchester City y dará su palabra final para definir el futuro de Echeverri. Por parte del Diablito y de River solamente podrán ejercer presión e intentar un préstamo para que el futbolista pueda regresar al club de cara al mercado de pases de enero.

Los dardos de Guardiola al representante de Echeverri

Ante una pregunta sobre Echeverri, Guardiola expresó: “Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”.

Sin embargo, después de dejar en claro cuál es su postura con el oriundo de Chaco, puso el foco en su representante. “Lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, pero no hablé con él“, manifestó en primera instancia. Luego, con un tono que evidencia su enojo sobre la situación en cuestión, el entrenador español insistió: “Estoy bastante seguro de que su agente lo sabrá todo”.

Fue ahí cuando el periodista utilizó una repregunta sobre la posibilidad de una eventual repesca en enero debido a la poca cantidad de minutos que tiene en Alemania. Lejos de aminorar la marcha, el exitoso director técnico redobló la apuesta contra Enzo Monteopane. “Es una pregunta para su hermoso agente…”, sentenció Guardiola de manera extremadamente tajante.

Cabe destacar que según pudo saber Bolavip, ni él ni el club querían ese destino, pero se realizó ante la insistencia de Enzo Monteopane, su representante. Es por eso que también están molestos por la situación del chaqueño.

