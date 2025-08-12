Es tendencia:
Mientras está marginado en River por Gallardo, el club de la MLS que avanza por Matías Rojas

El paraguayo llegó a principios de año al Millonario desde Inter Miami y se irá tras un breve ciclo en la institución.

Por German García Grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River
En enero del 2025, River se movió de manera fuerte en el mercado en cerró siete refuerzos. Algunos de ellos se amoldaron a la idea de Marcelo Gallardo y se convirtieron en titulares, como los regresos de Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, y también otros como Kevin Castaño. Sin embargo, hubo dos altas en esta ventana que no lograron estar a la altura, y fueron marginados por el entrenador.

Gonzalo Tapia fue uno de ellos, quien ya se marchó al Sao Paulo. Ahora, parece tocarle el turno a Matías Rojas. El paraguayo llegó como agente libre desde Inter Miami luego de sonar con fuerza tanto en el Millonario como en Boca. Rojas optó por elegir recalar en River y su suerte no fue la mejor.

Constantes lesiones y un irregular rendimiento derivaron que Gallardo no lo tenga en cuenta, y que forme parte del grupo de marginados por el DT al comenzar el segundo semestre del año. Luego de varias semanas en esa condición, su salida de River podría solucionarse en las próximas horas ante el interés nuevamente proveniente desde la MLS por su pase.

Es que Portland Timbers quiere hacerse con los servicios de Matías Rojas debido a su situación en River. El club de la costa oeste de los Estados Unidos busca un jugador con sus condiciones y ya comenzó conversaciones con él y su entorno, aunque todavía no las formalizaron con el Millonario.

Matías Rojas celebrando su único gol en River

Matías Rojas celebrando su único gol en River

Al igual que en otros casos con los borrados de parte de Gallardo, la salida de River se daría mediante una rescisión de contrato pactada entre las dos partes, para que el equipo de Núñez conserve una parte de su salario como compensación, y que el jugador pueda seguir su carrera con normalidad fuera del club. Horas claves.

Los números de Matías Rojas en River

En ocho meses en el equipo de Núñez, el ex Racing solo disputó 8 encuentros y anotó un gol. En total, disputó 148 minutos y nunca fue titular. Además, en ese lapso de tiempo tuvo tres lesiones musculares que complicaron su continuidad.

German García Grova

