Florentino Pérez elogió a River en la presentación de Franco Mastantuono en Real Madrid: “Club legendario”

En la presentación de Franco Mastantuono como refuerzo del Real Madrid, el presidente de la institución, Florentino Pérez, tomó la palabra y dio un discurso para darle la bienvenida al mediocampista que cumplió 18 años y que ahora podrá sumarse al equipo comandado por Xabi Alonso.

Además, el mandatario del Merengue también le dedicó unas palabras a River Plate, el club que formó al futbolista oriundo de Azul, ya que no es la primera vez que un jugador surgido de las divisiones inferiores del Millonario se convierte en refuerzo del primer equipo del elenco español.

“Quiero tener una palabra especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Tenemos un vínculo histórico y sentimental por la cantidad de jugadores que compartimos”, inició Florentino Pérez con sus palabras de elogio para con el club argentino.

Y agregó, nombrando a Di Stefano como el máximo exponente entre los jugadores que pasaron por ambos clubes: “Todos nosotros sentimos un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas Alfredo Di Stéfano, una de nuestras grandes leyendas que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo, Argentina es un país muy querido por todos nosotros”.

Los jugadores que pasaron por River y Real Madrid

Alfredo Di Stéfano

Rogelio Domínguez

Eduardo Anzarda

Oscar Más

Enrique Wolff

Oscar Ruggeri

Juan Esnaider

Rolando Zárate

Santiago Solari

Esteban Cambiasso

Javier Saviola

Gonzalo Higuaín

Franco Mastantuono

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

